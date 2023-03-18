https://ria.ru/20230318/vkontakte-1858802080.html
Сервис "ВКонтакте" заработал в обычном режиме после сбоев
Сервис "ВКонтакте" заработал в обычном режиме после сбоев - РИА Новости, 18.03.2023
Сервис "ВКонтакте" заработал в обычном режиме после сбоев
Сервис обмена сообщениями "ВКонтакте", с которым у некоторых пользователей могли ранее возникнуть затруднения, работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T16:06
2023-03-18T16:06
2023-03-18T16:06
технологии
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белоруссия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сервис обмена сообщениями "ВКонтакте", с которым у некоторых пользователей могли ранее возникнуть затруднения, работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в соцсети. Ранее в субботу пользователи "ВКонтакте" в России и Белоруссии жаловались на сбои в работе соцсети, об этом свидетельствуют данные детектора сбоев Downradar. По состоянию на 10.25 мск было зафиксировано 2223 жалобы. "Сообщения "ВКонтакте", с отправкой которых некоторые пользователи могли испытывать затруднения утром, работают в обычном режиме", - говорится в сообщении компании.
https://ria.ru/20230316/lastfm-1858382967.html
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технологии, россия, белоруссия
Технологии, Россия, Белоруссия
Сервис "ВКонтакте" заработал в обычном режиме после сбоев
Сервис обмена сообщениями "ВКонтакте" заработал в обычном режиме после сбоев