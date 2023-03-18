https://ria.ru/20230318/utyasheva-1858696336.html

"Неужели это вкусно": в Сети раскритиковали печеную капусту от Утяшевой

"Неужели это вкусно": в Сети раскритиковали печеную капусту от Утяшевой - РИА Новости, 18.03.2023

"Неужели это вкусно": в Сети раскритиковали печеную капусту от Утяшевой

Подписчики высмеяли видеорецепт запеченной в духовке капусты с сыром, которым поделилась гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшевой в своей соцсети. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T02:25

2023-03-18T02:25

2023-03-18T02:25

шоубиз

ляйсан утяшева

шоу-бизнес

знаменитости

павел воля

простые рецепты

диета

здоровый образ жизни (зож)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785450525_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_5b3090d480bb58356387f55fae9e5127.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Подписчики высмеяли видеорецепт запеченной в духовке капусты с сыром, которым поделилась гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшевой в своей соцсети. "Любите горячие бутерброды с сыром? А сбрасывать потом лишние килограммы в зале?" — подписала видео Утяшева. В ролике супруга шоумена Павла Воли режет овощ на несколько крупных частей, сдабривает их маслом, посыпает специями и сыром, а потом запекает. Получается что-то вроде бутерброда, только более диетического. Пользователи неоднозначно отреагировали на рецепт ведущей. Многие написали в комментариях, что блюдо в таком виде получится как минимум "невкусным". Но поклонники здорового питания среди комментаторов тоже нашлись. По их мнению, наоборот, рецепт от спортсменки — то, что надо для хорошего самочувствия и стройной фигуры. В прошлом году гимнастка запустила кулинарное YouTube-шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан". Вместе с Утяшевой в студии создают разные блюда известные персоны, а заодно рассказывают о себе.

https://ria.ru/20221213/sheyk-1838358359.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ляйсан утяшева, шоу-бизнес, знаменитости, павел воля, простые рецепты, диета, здоровый образ жизни (зож)