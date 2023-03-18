"Неужели это вкусно": в Сети раскритиковали печеную капусту от Утяшевой

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Подписчики высмеяли видеорецепт запеченной в духовке капусты с сыром, которым поделилась гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшевой в своей соцсети. "Любите горячие бутерброды с сыром? А сбрасывать потом лишние килограммы в зале?" — подписала видео Утяшева. В ролике супруга шоумена Павла Воли режет овощ на несколько крупных частей, сдабривает их маслом, посыпает специями и сыром, а потом запекает. Получается что-то вроде бутерброда, только более диетического. Пользователи неоднозначно отреагировали на рецепт ведущей. Многие написали в комментариях, что блюдо в таком виде получится как минимум "невкусным". Но поклонники здорового питания среди комментаторов тоже нашлись. По их мнению, наоборот, рецепт от спортсменки — то, что надо для хорошего самочувствия и стройной фигуры. В прошлом году гимнастка запустила кулинарное YouTube-шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан". Вместе с Утяшевой в студии создают разные блюда известные персоны, а заодно рассказывают о себе.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Подписчики высмеяли видеорецепт запеченной в духовке капусты с сыром, которым поделилась гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшевой в своей соцсети.
"Любите горячие бутерброды с сыром? А сбрасывать потом лишние килограммы в зале?" — подписала видео Утяшева.
В ролике супруга шоумена Павла Воли режет овощ на несколько крупных частей, сдабривает их маслом, посыпает специями и сыром, а потом запекает. Получается что-то вроде бутерброда, только более диетического.
Пользователи неоднозначно отреагировали на рецепт ведущей. Многие написали в комментариях, что блюдо в таком виде получится как минимум "невкусным".
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"Повар из Ляйсан еще тот!", "Люди, вам реально это вкусно? Это же просто горячая капуста. Даже не тушеная с морковкой!", "Если положить кусок мяса, будет бомба!", "Не всем можно такую капусту. У меня было отравление от нее", – высказались пользователи.
Но поклонники здорового питания среди комментаторов тоже нашлись. По их мнению, наоборот, рецепт от спортсменки — то, что надо для хорошего самочувствия и стройной фигуры.
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"Завтра же приготовлю!", "Надо попробовать. А то после приготовления борща не знаю, куда деть капусту", "Это вкусно. Кушают даже детки. Но мы готовим без сыра", "Обожаю стейки из капусты!" – отреагировали поклонники знаменитости.
В прошлом году гимнастка запустила кулинарное YouTube-шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан". Вместе с Утяшевой в студии создают разные блюда известные персоны, а заодно рассказывают о себе.
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