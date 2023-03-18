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"Неужели это вкусно": в Сети раскритиковали печеную капусту от Утяшевой - РИА Новости, 18.03.2023
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Шоубиз
 
02:25 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/utyasheva-1858696336.html
"Неужели это вкусно": в Сети раскритиковали печеную капусту от Утяшевой
"Неужели это вкусно": в Сети раскритиковали печеную капусту от Утяшевой - РИА Новости, 18.03.2023
"Неужели это вкусно": в Сети раскритиковали печеную капусту от Утяшевой
Подписчики высмеяли видеорецепт запеченной в духовке капусты с сыром, которым поделилась гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшевой в своей соцсети. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T02:25
2023-03-18T02:25
шоубиз
ляйсан утяшева
шоу-бизнес
знаменитости
павел воля
простые рецепты
диета
здоровый образ жизни (зож)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Подписчики высмеяли видеорецепт запеченной в духовке капусты с сыром, которым поделилась гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшевой в своей соцсети. "Любите горячие бутерброды с сыром? А сбрасывать потом лишние килограммы в зале?" — подписала видео Утяшева. В ролике супруга шоумена Павла Воли режет овощ на несколько крупных частей, сдабривает их маслом, посыпает специями и сыром, а потом запекает. Получается что-то вроде бутерброда, только более диетического. Пользователи неоднозначно отреагировали на рецепт ведущей. Многие написали в комментариях, что блюдо в таком виде получится как минимум "невкусным". Но поклонники здорового питания среди комментаторов тоже нашлись. По их мнению, наоборот, рецепт от спортсменки — то, что надо для хорошего самочувствия и стройной фигуры. В прошлом году гимнастка запустила кулинарное YouTube-шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан". Вместе с Утяшевой в студии создают разные блюда известные персоны, а заодно рассказывают о себе.
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ляйсан утяшева, шоу-бизнес, знаменитости, павел воля, простые рецепты, диета, здоровый образ жизни (зож)
Шоубиз, Ляйсан Утяшева, Шоу-бизнес, Знаменитости, Павел Воля, простые рецепты, Диета, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
"Неужели это вкусно": в Сети раскритиковали печеную капусту от Утяшевой

Пользователи раскритиковали рецепт "стейков" из капусты от телеведущей Ляйсан Утяшевой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкШоу Ляйсан Утяшевой "Сarmen P.S."
Шоу Ляйсан Утяшевой Сarmen P.S. - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Подписчики высмеяли видеорецепт запеченной в духовке капусты с сыром, которым поделилась гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшевой в своей соцсети.
"Любите горячие бутерброды с сыром? А сбрасывать потом лишние килограммы в зале?" — подписала видео Утяшева.
В ролике супруга шоумена Павла Воли режет овощ на несколько крупных частей, сдабривает их маслом, посыпает специями и сыром, а потом запекает. Получается что-то вроде бутерброда, только более диетического.
© @liasanutiashevaКадр видео, опубликованного Ляйсан Утяшевой
Кадр видео, опубликованного Ляйсан Утяшевой
Кадр видео, опубликованного Ляйсан Утяшевой
© @liasanutiasheva
1 из 2
© @liasanutiashevaКадр видео, опубликованного Ляйсан Утяшевой
Кадр видео, опубликованного Ляйсан Утяшевой
Кадр видео, опубликованного Ляйсан Утяшевой
© @liasanutiasheva
2 из 2
Кадр видео, опубликованного Ляйсан Утяшевой
© @liasanutiasheva
1 из 2
Кадр видео, опубликованного Ляйсан Утяшевой
© @liasanutiasheva
2 из 2
Пользователи неоднозначно отреагировали на рецепт ведущей. Многие написали в комментариях, что блюдо в таком виде получится как минимум "невкусным".
«

"Повар из Ляйсан еще тот!", "Люди, вам реально это вкусно? Это же просто горячая капуста. Даже не тушеная с морковкой!", "Если положить кусок мяса, будет бомба!", "Не всем можно такую капусту. У меня было отравление от нее", – высказались пользователи.

Но поклонники здорового питания среди комментаторов тоже нашлись. По их мнению, наоборот, рецепт от спортсменки — то, что надо для хорошего самочувствия и стройной фигуры.
«
"Завтра же приготовлю!", "Надо попробовать. А то после приготовления борща не знаю, куда деть капусту", "Это вкусно. Кушают даже детки. Но мы готовим без сыра", "Обожаю стейки из капусты!" – отреагировали поклонники знаменитости.
В прошлом году гимнастка запустила кулинарное YouTube-шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан". Вместе с Утяшевой в студии создают разные блюда известные персоны, а заодно рассказывают о себе.
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ШоубизЛяйсан УтяшеваШоу-бизнесЗнаменитостиПавел Воляпростые рецептыДиетаЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)
 
 
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