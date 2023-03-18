https://ria.ru/20230318/tankisty-1858785958.html

Бойцы "Вагнера" рассказали о готовности к встрече с танками Leopard

Бойцы "Вагнера" рассказали о готовности к встрече с танками Leopard - РИА Новости, 18.03.2023

Бойцы "Вагнера" рассказали о готовности к встрече с танками Leopard

Танкисты группы "Вагнер" с нетерпением ждут появления немецких танков Leopard, чтобы развернуть эти боевые машины против украинских войск, рассказал РИА Новости РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T13:55

2023-03-18T13:55

2023-03-18T14:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

швеция

ллойд остин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858783214_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9894104803009c364cd970e12ebcd0b4.jpg

АРТЕМОВСК (ДНР), 18 мар - РИА Новости. Танкисты группы "Вагнер" с нетерпением ждут появления немецких танков Leopard, чтобы развернуть эти боевые машины против украинских войск, рассказал РИА Новости боец названного соединения, выполняющий задачи на артемовском направлении. Ранее бизнесмен и основатель группы "Вагнер" заявил, что бойцы группы готовы справиться с поставляемыми на Украину танками Leopard. "Пока не встречали их, хотелось бы посмотреть. Еще один трофей будет работать на нас", - сказал собеседник агентства, добавив, что на их направлении уже есть российские экипажи на трофейных танках. Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Швеция выделяет Украине десять танков немецкого производства Leopard и что девять западных стран обязались поставить Киеву 150 таких танков. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.

https://ria.ru/20230314/tankisty-1857677573.html

https://ria.ru/20230312/tank-1857315938.html

украина

сша

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Танкисты "Вагнера" о работе с Т-80БВМ и готовности ко встречи с техникой противника Танкисты "Вагнера" активно используют в боях за Артемовск модернизированные Т-80БВМ. Экипаж рассказал РИА Новости о преимуществах машин, а также о готовности встретить Leopard. 2023-03-18T13:55 true PT3M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, швеция, ллойд остин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф