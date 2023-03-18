"Движение социалистов" в Сербии призвало прекратить поддержку МУС
В Сербии партия Вулина "Движение социалистов" призвала прекратить поддержку МУС
© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. Партия "Движение социалистов" (ПС) директора Агентства безопасности и информации Сербии (БИА) Александра Вулина призвала власти Сербии прекратить поддержку Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и принять закон о регистрации иноагентов.
Президент Сербии Александр Вучич накануне выразил обеспокоенность последствиями решения МУС в Гааге об "аресте" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По его словам, Запад решением суда оказывает дополнительное давление на страны сотрудничающие с РФ, примером чего является изменение позиции Турции и Венгрии в последнее время, а также в преддверии визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.
"ПС, которое основал Александр Вулин, призывает политическую и профессиональную общественность нашей страны оказать поддержку инициативе о следовании примеру США и прекращении поддержки МУС и Римского статута МУС. Сербия разделяет вашингтонское видение и причины отказа от юрисдикции этого непризнанного многими странами органа, в чьей объективности сомневаются, прежде всего, из-за двойных стандартов, конфликта интересов и некомпетентности судей", - официально сообщила партия.
"Также как и Вашингтон не желает, чтобы национальные интересы США оказались под угрозой признанием этого надгосударственного механизма, так и Белград должен заботиться о своих интересах и следовать примеру Белого дома". Кроме этой позитивной практики Америки в международном праве, ПС считает, что необходимо следовать и другим хорошим примерам американского законодательства, как закон о регистрации иноагентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта демократическая практика вносит вклад в лучшее понимание деятельности и целей общественно-политических организаций и отдельных лиц, "которые получают деньги из-за границы".