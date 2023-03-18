https://ria.ru/20230318/sdelka-1858834888.html

Постпредство России ответило на слухи продлении зерновой сделки на 120 дней

Постпредство России ответило на слухи продлении зерновой сделки на 120 дней - РИА Новости, 18.03.2023

Постпредство России ответило на слухи продлении зерновой сделки на 120 дней

Распространяемые украинской стороной слухи о продлении "зерновой сделки" на 120 дней являются или некомпетентностью, или преднамеренной дезинформацией, сообщили РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T20:02

2023-03-18T20:02

2023-03-18T20:26

женева (город)

украина

россия

турция

стефан дюжаррик

мария захарова

оон

зерновая сделка

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ЖЕНЕВА, 18 мар - РИА Новости. Распространяемые украинской стороной слухи о продлении "зерновой сделки" на 120 дней являются или некомпетентностью, или преднамеренной дезинформацией, сообщили в постоянном представительстве России при женевском отделении ООН.Согласно опубликованному в субботу комментарию официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, действие "продуктовой сделки" продлено, ООН призывает стороны удвоить усилия по исполнению ее обеих частей. При этом в комментарии не было указано, на какой срок продлена сделка.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней, она уведомила об этом не только устно, но и специальными нотами.Как напомнили в постпредстве, российская сторона согласилась продлить "черноморскую инициативу" всего на 60 дней (вместо 120), до 18 мая 2023 года, для достижения прогресса по меморандуму Россия – ООН о продвижении российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.Сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857902583.html

женева (город)

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россия

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