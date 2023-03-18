https://ria.ru/20230318/rebenok-1858765472.html
В Новосибирске ребенок упал в канализационный люк
В Новосибирске ребенок упал в канализационный люк - РИА Новости, 18.03.2023
В Новосибирске ребенок упал в канализационный люк
Следователи СК в Новосибирске организовали проверку после того, как мальчик упал в открытый канализационный люк, сообщает СУСК по Новосибирской области. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T10:32
2023-03-18T10:32
2023-03-18T10:32
происшествия
новосибирск
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку после того, как мальчик упал в открытый канализационный люк, сообщает СУСК по Новосибирской области. По данным СК, 15 марта в Кировском районе города Новосибирска в открытый канализационный люк, запорошенный снегом, упал мальчик, который вместе с другом шел по сугробам вдоль тротуара. Ребенок смог самостоятельно выбраться из колодца и дойти до дома. "В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены лица. Следствием проконтролировано, что люк закрыт и не представляет опасности для горожан. Следствию предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг)", - говорится в сообщении. Прокуратура Кировского района в связи с инцидентом также проверит соблюдение требований законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве. Прокуроры дадут оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности, добавили в прокуратуре региона.
https://ria.ru/20230114/lyuk-1844914996.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске ребенок упал в канализационный люк
СК начал проверку после падения мальчика в открытый канализационный люк в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости.
Следователи СК в Новосибирске организовали проверку после того, как мальчик упал в открытый канализационный люк, сообщает СУСК
по Новосибирской области.
«
"Проводится доследственная проверка по факту падения в городе Новосибирске в открытый канализационный люк несовершеннолетнего мальчика", - говорится в сообщении.
По данным СК, 15 марта в Кировском районе города Новосибирска в открытый канализационный люк, запорошенный снегом, упал мальчик, который вместе с другом шел по сугробам вдоль тротуара. Ребенок смог самостоятельно выбраться из колодца и дойти до дома.
"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены лица. Следствием проконтролировано, что люк закрыт и не представляет опасности для горожан. Следствию предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг)", - говорится в сообщении.
Прокуратура Кировского района в связи с инцидентом также проверит соблюдение требований законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве. Прокуроры дадут оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности, добавили в прокуратуре региона.
В Смоленске прокуратура проверит случай с падением ребенка в открытый люк