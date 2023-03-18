https://ria.ru/20230318/rebenok-1858765472.html

В Новосибирске ребенок упал в канализационный люк

В Новосибирске ребенок упал в канализационный люк - РИА Новости, 18.03.2023

В Новосибирске ребенок упал в канализационный люк

Следователи СК в Новосибирске организовали проверку после того, как мальчик упал в открытый канализационный люк, сообщает СУСК по Новосибирской области. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T10:32

2023-03-18T10:32

2023-03-18T10:32

происшествия

новосибирск

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку после того, как мальчик упал в открытый канализационный люк, сообщает СУСК по Новосибирской области. По данным СК, 15 марта в Кировском районе города Новосибирска в открытый канализационный люк, запорошенный снегом, упал мальчик, который вместе с другом шел по сугробам вдоль тротуара. Ребенок смог самостоятельно выбраться из колодца и дойти до дома. "В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены лица. Следствием проконтролировано, что люк закрыт и не представляет опасности для горожан. Следствию предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг)", - говорится в сообщении. Прокуратура Кировского района в связи с инцидентом также проверит соблюдение требований законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве. Прокуроры дадут оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности, добавили в прокуратуре региона.

https://ria.ru/20230114/lyuk-1844914996.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)