https://ria.ru/20230318/proschanie-1858809353.html

В Луганске простились с командиром комендантского полка Грачевым

В Луганске простились с командиром комендантского полка Грачевым - РИА Новости, 18.03.2023

В Луганске простились с командиром комендантского полка Грачевым

Церемония прощания с командиром комендантского полка 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики, руководителем Луганского республиканского отделения... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T16:57

2023-03-18T16:57

2023-03-18T16:57

специальная военная операция на украине

луганск

луганская народная республика

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858807674_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dfde1dea38c56e30dc89a4584fe86d07.jpg

ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Церемония прощания с командиром комендантского полка 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики, руководителем Луганского республиканского отделения "Боевого братства" полковником Сергеем Грачёвым прошла в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в ЛНР заявили, что Грачёв скончался от продолжительной болезни. Проститься с Грачёвым пришли представители власти ЛНР, сослуживцы, представители общественных, ветеранских и молодежных организаций республики, друзья и родные. "Очень больно на душе. Провожаю друга, Человека с большой буквы. Провожаю боевого товарища", – сказал журналистам председатель правительства ЛНР Сергей Козлов. Грачева похоронили на "Аллее славы" кладбища поселка Косиора в Луганске. Сергей Грачёв с 2014 года активно принимал участие во многих ключевых сражениях в том числе в боях за Луганский аэропорт и в Дебальцевской операции.

луганск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганск, луганская народная республика, происшествия