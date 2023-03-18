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В Луганске простились с командиром комендантского полка Грачевым
В Луганске простились с командиром комендантского полка Грачевым - РИА Новости, 18.03.2023
В Луганске простились с командиром комендантского полка Грачевым
Церемония прощания с командиром комендантского полка 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики, руководителем Луганского республиканского отделения... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T16:57
2023-03-18T16:57
2023-03-18T16:57
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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Церемония прощания с командиром комендантского полка 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики, руководителем Луганского республиканского отделения "Боевого братства" полковником Сергеем Грачёвым прошла в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в ЛНР заявили, что Грачёв скончался от продолжительной болезни. Проститься с Грачёвым пришли представители власти ЛНР, сослуживцы, представители общественных, ветеранских и молодежных организаций республики, друзья и родные. "Очень больно на душе. Провожаю друга, Человека с большой буквы. Провожаю боевого товарища", – сказал журналистам председатель правительства ЛНР Сергей Козлов. Грачева похоронили на "Аллее славы" кладбища поселка Косиора в Луганске. Сергей Грачёв с 2014 года активно принимал участие во многих ключевых сражениях в том числе в боях за Луганский аэропорт и в Дебальцевской операции.
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РИА Новости
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луганск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Происшествия
В Луганске простились с командиром комендантского полка Грачевым
В Луганске прошла церемония прощания с командиром комендантского полка ЛНР Грачевым
ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Церемония прощания с командиром комендантского полка 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики, руководителем Луганского республиканского отделения "Боевого братства" полковником Сергеем Грачёвым прошла в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в ЛНР
заявили, что Грачёв скончался от продолжительной болезни.
Проститься с Грачёвым пришли представители власти ЛНР, сослуживцы, представители общественных, ветеранских и молодежных организаций республики, друзья и родные.
"Очень больно на душе. Провожаю друга, Человека с большой буквы. Провожаю боевого товарища", – сказал журналистам председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.
Грачева похоронили на "Аллее славы" кладбища поселка Косиора в Луганске.
Сергей Грачёв с 2014 года активно принимал участие во многих ключевых сражениях в том числе в боях за Луганский аэропорт и в Дебальцевской операции.