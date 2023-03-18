Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Новомосковске - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:03 18.03.2023 (обновлено: 01:03 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/novomoskovsk-1858734675.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Новомосковске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Новомосковске - РИА Новости, 18.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Новомосковске
Взрывы прогремели в городе Новомосковск Днепропетровской области, местные власти заявили о серьезном повреждении объекта инфраструктуры. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T00:03
2023-03-18T01:03
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
алексей гончаренко
верховная рада украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Новомосковск Днепропетровской области, местные власти заявили о серьезном повреждении объекта инфраструктуры.Ранее в области объявили воздушную тревогу."Взрывы раздались в Новомосковске в Днепропетровской области", - говорится в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") со ссылкой на мэра города Сергея Резника. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что в городе начался пожар. Как заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, серьезно поврежден объект критической инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. По его словам, на поверхностное восстановление энергообъектов нужно минимум полтора миллиарда евро.
https://ria.ru/20230315/vzryvy-1858057385.html
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, алексей гончаренко, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Новомосковске

"Суспильне": в Новомосковске Днепропетровской области прогремели взрывы, начался пожар

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Новомосковск Днепропетровской области, местные власти заявили о серьезном повреждении объекта инфраструктуры.
Ранее в области объявили воздушную тревогу.
"Взрывы раздались в Новомосковске в Днепропетровской области", - говорится в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") со ссылкой на мэра города Сергея Резника.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что в городе начался пожар. Как заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, серьезно поврежден объект критической инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. По его словам, на поверхностное восстановление энергообъектов нужно минимум полтора миллиарда евро.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
15 марта, 15:20
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала