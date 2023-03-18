https://ria.ru/20230318/novomoskovsk-1858734675.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Новомосковске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Новомосковске - РИА Новости, 18.03.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Новомосковске

Взрывы прогремели в городе Новомосковск Днепропетровской области, местные власти заявили о серьезном повреждении объекта инфраструктуры. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T00:03

2023-03-18T00:03

2023-03-18T01:03

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

алексей гончаренко

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Новомосковск Днепропетровской области, местные власти заявили о серьезном повреждении объекта инфраструктуры.Ранее в области объявили воздушную тревогу."Взрывы раздались в Новомосковске в Днепропетровской области", - говорится в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") со ссылкой на мэра города Сергея Резника. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что в городе начался пожар. Как заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, серьезно поврежден объект критической инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. По его словам, на поверхностное восстановление энергообъектов нужно минимум полтора миллиарда евро.

https://ria.ru/20230315/vzryvy-1858057385.html

днепропетровская область

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днепропетровская область, алексей гончаренко, верховная рада украины, в мире