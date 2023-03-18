https://ria.ru/20230318/nebenzya-1858738699.html

Небензя: беднейшие страны почти не получают зерно по "продуктовой сделке"

Небензя: беднейшие страны почти не получают зерно по "продуктовой сделке" - РИА Новости, 18.03.2023

Небензя: беднейшие страны почти не получают зерно по "продуктовой сделке"

В беднейшие страны в рамках "продуктовой сделки" поступило около 3% поставок, заявил на заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T01:10

2023-03-18T01:10

2023-03-18T01:11

россия

василий небензя

оон

зерновая сделка

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ООН, 18 мар – РИА Новости. В беднейшие страны в рамках "продуктовой сделки" поступило около 3% поставок, заявил на заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя. "К выполнению так называемой черноморской зерновой инициативы у нас есть много вопросов. Главный из них: почему вдруг она превратилась из гуманитарной в коммерческую?", - сказал Небензя. "В беднейшие страны поступило не 66% или 65% поставок, как говорили сегодня здесь в этом зале, а всего лишь около 3%", - указал он.

https://ria.ru/20230307/zerno-1856426362.html

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россия, василий небензя, оон, зерновая сделка