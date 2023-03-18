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Небензя: беднейшие страны почти не получают зерно по "продуктовой сделке" - РИА Новости, 18.03.2023
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01:10 18.03.2023 (обновлено: 01:11 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/nebenzya-1858738699.html
Небензя: беднейшие страны почти не получают зерно по "продуктовой сделке"
Небензя: беднейшие страны почти не получают зерно по "продуктовой сделке" - РИА Новости, 18.03.2023
Небензя: беднейшие страны почти не получают зерно по "продуктовой сделке"
В беднейшие страны в рамках "продуктовой сделки" поступило около 3% поставок, заявил на заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T01:10
2023-03-18T01:11
россия
василий небензя
оон
зерновая сделка
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ООН, 18 мар – РИА Новости. В беднейшие страны в рамках "продуктовой сделки" поступило около 3% поставок, заявил на заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя. "К выполнению так называемой черноморской зерновой инициативы у нас есть много вопросов. Главный из них: почему вдруг она превратилась из гуманитарной в коммерческую?", - сказал Небензя. "В беднейшие страны поступило не 66% или 65% поставок, как говорили сегодня здесь в этом зале, а всего лишь около 3%", - указал он.
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россия, василий небензя, оон, зерновая сделка
Россия, Василий Небензя, ООН, зерновая сделка
Небензя: беднейшие страны почти не получают зерно по "продуктовой сделке"

Небензя: в бедные страны в рамках продуктовой сделки поступило около трех процентов зерна

© Oleksandr GimanovПогрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина
© Oleksandr Gimanov
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 мар – РИА Новости. В беднейшие страны в рамках "продуктовой сделки" поступило около 3% поставок, заявил на заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"К выполнению так называемой черноморской зерновой инициативы у нас есть много вопросов. Главный из них: почему вдруг она превратилась из гуманитарной в коммерческую?", - сказал Небензя.
Уборка урожая зерновых в Гродненской области. - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Россия уже экспортировала 40 миллионов тонн зерна
7 марта, 15:44
"В беднейшие страны поступило не 66% или 65% поставок, как говорили сегодня здесь в этом зале, а всего лишь около 3%", - указал он.
 
РоссияВасилий НебензяООНзерновая сделка
 
 
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