https://ria.ru/20230318/nebenzya-1858737188.html

МУС встал на путь самоликвидации, заявил Небензя

МУС встал на путь самоликвидации, заявил Небензя - РИА Новости, 18.03.2023

МУС встал на путь самоликвидации, заявил Небензя

Москва считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными, МУС встал на путь самоликвидации, заявил на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T00:45

2023-03-18T00:45

2023-03-18T01:24

россия

москва

сша

василий небензя

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мария львова-белова

международный уголовный суд

оон

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ООН, 18 мар – РИА Новости. Москва считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными, МУС встал на путь самоликвидации, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.Он отметили циничность того факта, что суд принял решение об "аресте" президента России Владимира Путина и детского обмудсмена Марии Львовой-Беловой накануне 20-й годовщины со дня незаконного вторжения США в Ирак, где "МУС обладал юрисдикцией, но не сделал ничего для привлечения виновных к ответственности".Россия, напомнил постпред, не является участником Римского статута, МУС не обладает юрисдикцией в отношении страны и ее граждан. "Рассматриваем любые исходящие от этого органа документы как незаконные и ничтожные", - подчеркнул он. "По всем признакам МУС действительно стал на путь самоликвидации, прежде всего в том, что касается авторитета", - заключил Небензя.Досудебная палата Международного уголовного суда объявила о выдаче ордеров на "арест" Путина и Львовой-Беловой в пятницу, обвинив их в "незаконном вывозе детей с Украины".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема. Россия не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. Официальный представитель МИД Мария Захарова также отметила, что решения Международного уголовного суда об "аресте" Путина и Львовой-Беловой юридически ничтожны.

https://ria.ru/20230317/nebenzya-1858726404.html

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