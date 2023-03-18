МУС встал на путь самоликвидации, заявил Небензя
Небензя: Россия считает документы МУС ничтожными и незаконными, суд идет к самоликвидации
© РИА Новости / Брайан Смит | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 18 мар – РИА Новости. Москва считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными, МУС встал на путь самоликвидации, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.
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"Эта предвзятая, политизированная, некомпетентная международная судебная инстанция в очередной раз доказала свою ущербность. МУС – это марионетка в руках коллективного Запада, которая всегда готова осуществлять псевдоправосудие по заказу", - сказал дипломат.
Он отметили циничность того факта, что суд принял решение об "аресте" президента России Владимира Путина и детского обмудсмена Марии Львовой-Беловой накануне 20-й годовщины со дня незаконного вторжения США в Ирак, где "МУС обладал юрисдикцией, но не сделал ничего для привлечения виновных к ответственности".
Россия, напомнил постпред, не является участником Римского статута, МУС не обладает юрисдикцией в отношении страны и ее граждан. "Рассматриваем любые исходящие от этого органа документы как незаконные и ничтожные", - подчеркнул он.
"По всем признакам МУС действительно стал на путь самоликвидации, прежде всего в том, что касается авторитета", - заключил Небензя.
Досудебная палата Международного уголовного суда объявила о выдаче ордеров на "арест" Путина и Львовой-Беловой в пятницу, обвинив их в "незаконном вывозе детей с Украины".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема. Россия не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. Официальный представитель МИД Мария Захарова также отметила, что решения Международного уголовного суда об "аресте" Путина и Львовой-Беловой юридически ничтожны.