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МУС встал на путь самоликвидации, заявил Небензя - РИА Новости, 18.03.2023
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00:45 18.03.2023 (обновлено: 01:24 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/nebenzya-1858737188.html
МУС встал на путь самоликвидации, заявил Небензя
МУС встал на путь самоликвидации, заявил Небензя - РИА Новости, 18.03.2023
МУС встал на путь самоликвидации, заявил Небензя
Москва считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными, МУС встал на путь самоликвидации, заявил на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T00:45
2023-03-18T01:24
россия
москва
сша
василий небензя
владимир путин
мария львова-белова
международный уголовный суд
оон
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ООН, 18 мар – РИА Новости. Москва считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными, МУС встал на путь самоликвидации, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.Он отметили циничность того факта, что суд принял решение об "аресте" президента России Владимира Путина и детского обмудсмена Марии Львовой-Беловой накануне 20-й годовщины со дня незаконного вторжения США в Ирак, где "МУС обладал юрисдикцией, но не сделал ничего для привлечения виновных к ответственности".Россия, напомнил постпред, не является участником Римского статута, МУС не обладает юрисдикцией в отношении страны и ее граждан. "Рассматриваем любые исходящие от этого органа документы как незаконные и ничтожные", - подчеркнул он. "По всем признакам МУС действительно стал на путь самоликвидации, прежде всего в том, что касается авторитета", - заключил Небензя.Досудебная палата Международного уголовного суда объявила о выдаче ордеров на "арест" Путина и Львовой-Беловой в пятницу, обвинив их в "незаконном вывозе детей с Украины".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема. Россия не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. Официальный представитель МИД Мария Захарова также отметила, что решения Международного уголовного суда об "аресте" Путина и Львовой-Беловой юридически ничтожны.
https://ria.ru/20230317/nebenzya-1858726404.html
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россия, москва, сша, василий небензя, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд, оон, в мире
Россия, Москва, США, Василий Небензя, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, ООН, В мире
МУС встал на путь самоликвидации, заявил Небензя

Небензя: Россия считает документы МУС ничтожными и незаконными, суд идет к самоликвидации

© РИА Новости / Брайан Смит | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Брайан Смит
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 18 мар – РИА Новости. Москва считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными, МУС встал на путь самоликвидации, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.
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"Эта предвзятая, политизированная, некомпетентная международная судебная инстанция в очередной раз доказала свою ущербность. МУС – это марионетка в руках коллективного Запада, которая всегда готова осуществлять псевдоправосудие по заказу", - сказал дипломат.
Он отметили циничность того факта, что суд принял решение об "аресте" президента России Владимира Путина и детского обмудсмена Марии Львовой-Беловой накануне 20-й годовщины со дня незаконного вторжения США в Ирак, где "МУС обладал юрисдикцией, но не сделал ничего для привлечения виновных к ответственности".
Россия, напомнил постпред, не является участником Римского статута, МУС не обладает юрисдикцией в отношении страны и ее граждан. "Рассматриваем любые исходящие от этого органа документы как незаконные и ничтожные", - подчеркнул он.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Небензя возмутился решением МУС об "аресте" Путина
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"По всем признакам МУС действительно стал на путь самоликвидации, прежде всего в том, что касается авторитета", - заключил Небензя.
Досудебная палата Международного уголовного суда объявила о выдаче ордеров на "арест" Путина и Львовой-Беловой в пятницу, обвинив их в "незаконном вывозе детей с Украины".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема. Россия не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. Официальный представитель МИД Мария Захарова также отметила, что решения Международного уголовного суда об "аресте" Путина и Львовой-Беловой юридически ничтожны.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
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РоссияМоскваСШАВасилий НебензяВладимир ПутинМария Львова-БеловаМеждународный уголовный судООНВ мире
 
 
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