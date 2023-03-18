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Запад все сильнее вовлекается в конфликт на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 18.03.2023
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00:24 18.03.2023 (обновлено: 01:19 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/nebenzya-1858736212.html
Запад все сильнее вовлекается в конфликт на Украине, заявил Небензя
Запад все сильнее вовлекается в конфликт на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 18.03.2023
Запад все сильнее вовлекается в конфликт на Украине, заявил Небензя
Россия получает все больше свидетельств того, что западные государства напрямую вовлечены в конфликт на Украине, в том числе через прямое участие своих военных... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T00:24
2023-03-18T01:19
россия
украина
василий небензя
оон
киев
в мире
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ООН, 18 мар – РИА Новости. Россия получает все больше свидетельств того, что западные государства напрямую вовлечены в конфликт на Украине, в том числе через прямое участие своих военных специалистов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Мы в целом получаем все больше свидетельств тому, что западные государства напрямую вовлечены в конфликт не только через накачку Киева вооружениями, но и через прямое участие своих военных специалистов", - сказал Небензя.
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россия, украина, василий небензя, оон, киев, в мире
Россия, Украина, Василий Небензя, ООН, Киев, В мире
Запад все сильнее вовлекается в конфликт на Украине, заявил Небензя

Небензя: Россия получает все больше данных, что Запад вовлекается в конфликт на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 мар – РИА Новости. Россия получает все больше свидетельств того, что западные государства напрямую вовлечены в конфликт на Украине, в том числе через прямое участие своих военных специалистов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Мы в целом получаем все больше свидетельств тому, что западные государства напрямую вовлечены в конфликт не только через накачку Киева вооружениями, но и через прямое участие своих военных специалистов", - сказал Небензя.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Национализм на Украине давно подогревался с Запада, заявил Путин
14 марта, 16:18
 
РоссияУкраинаВасилий НебензяООНКиевВ мире
 
 
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