https://ria.ru/20230318/nebenzya-1858736212.html

Запад все сильнее вовлекается в конфликт на Украине, заявил Небензя

Запад все сильнее вовлекается в конфликт на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 18.03.2023

Запад все сильнее вовлекается в конфликт на Украине, заявил Небензя

Россия получает все больше свидетельств того, что западные государства напрямую вовлечены в конфликт на Украине, в том числе через прямое участие своих военных... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T00:24

2023-03-18T00:24

2023-03-18T01:19

россия

украина

василий небензя

оон

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:222:2774:1782_1920x0_80_0_0_dccd4019f386b0c2735bbce8def6171a.jpg

ООН, 18 мар – РИА Новости. Россия получает все больше свидетельств того, что западные государства напрямую вовлечены в конфликт на Украине, в том числе через прямое участие своих военных специалистов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Мы в целом получаем все больше свидетельств тому, что западные государства напрямую вовлечены в конфликт не только через накачку Киева вооружениями, но и через прямое участие своих военных специалистов", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20230314/ukraina-1857817937.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, василий небензя, оон, киев, в мире