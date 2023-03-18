https://ria.ru/20230318/nebenzya-1858736212.html
Запад все сильнее вовлекается в конфликт на Украине, заявил Небензя
Запад все сильнее вовлекается в конфликт на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 18.03.2023
Запад все сильнее вовлекается в конфликт на Украине, заявил Небензя
Россия получает все больше свидетельств того, что западные государства напрямую вовлечены в конфликт на Украине, в том числе через прямое участие своих военных... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T00:24
2023-03-18T00:24
2023-03-18T01:19
россия
украина
василий небензя
оон
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:222:2774:1782_1920x0_80_0_0_dccd4019f386b0c2735bbce8def6171a.jpg
ООН, 18 мар – РИА Новости. Россия получает все больше свидетельств того, что западные государства напрямую вовлечены в конфликт на Украине, в том числе через прямое участие своих военных специалистов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Мы в целом получаем все больше свидетельств тому, что западные государства напрямую вовлечены в конфликт не только через накачку Киева вооружениями, но и через прямое участие своих военных специалистов", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20230314/ukraina-1857817937.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2d9a316a89393eda3af2053b087dc08d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, василий небензя, оон, киев, в мире
Россия, Украина, Василий Небензя, ООН, Киев, В мире
Запад все сильнее вовлекается в конфликт на Украине, заявил Небензя
Небензя: Россия получает все больше данных, что Запад вовлекается в конфликт на Украине