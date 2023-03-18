https://ria.ru/20230318/mebel-1858757659.html
Заммэра Ефимов: производство мебели в Москве выросло в полтора раза
Заммэра Ефимов: производство мебели в Москве выросло в полтора раза - РИА Новости, 18.03.2023
Заммэра Ефимов: производство мебели в Москве выросло в полтора раза
Столичные производители мебели в январе 2023 года увеличили выпуск в полтора раза, что обусловлено уходом зарубежных брендов, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T09:19
2023-03-18T09:19
2023-03-18T09:20
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Столичные производители мебели в январе 2023 года увеличили выпуск в полтора раза, что обусловлено уходом зарубежных брендов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что в настоящее время в Москве мебель изготавливают 90 предприятий, из которых четыре — средние и крупные.Также в Москве развивается производство специализированной медицинской мебели: выпускается мебель для лабораторий, реанимационные и функциональные
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Столичные производители мебели в январе 2023 года увеличили выпуск в полтора раза, что обусловлено уходом зарубежных брендов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что в настоящее время в Москве мебель изготавливают 90 предприятий, из которых четыре — средние и крупные.
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"В январе объем выпуска мебельных изделий вырос на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено возросшим спросом после ухода некоторых зарубежных брендов. Сегодня в столице изготавливают мягкую мебель, а также деревянную и металлическую: для жилых, офисных и торговых помещений, социально значимых учреждений", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Также в Москве развивается производство специализированной медицинской мебели: выпускается мебель для лабораторий, реанимационные и функциональные