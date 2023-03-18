https://ria.ru/20230318/mebel-1858757659.html

Заммэра Ефимов: производство мебели в Москве выросло в полтора раза

Заммэра Ефимов: производство мебели в Москве выросло в полтора раза - РИА Новости, 18.03.2023

Заммэра Ефимов: производство мебели в Москве выросло в полтора раза

Столичные производители мебели в январе 2023 года увеличили выпуск в полтора раза, что обусловлено уходом зарубежных брендов, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T09:19

2023-03-18T09:19

2023-03-18T09:20

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757355_0:12:2400:1362_1920x0_80_0_0_4a32cc86c11006b8ce8b63411c886c64.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Столичные производители мебели в январе 2023 года увеличили выпуск в полтора раза, что обусловлено уходом зарубежных брендов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что в настоящее время в Москве мебель изготавливают 90 предприятий, из которых четыре — средние и крупные.Также в Москве развивается производство специализированной медицинской мебели: выпускается мебель для лабораторий, реанимационные и функциональные

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)