Рейтинг@Mail.ru
Заммэра Ефимов: производство мебели в Москве выросло в полтора раза - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 18.03.2023 (обновлено: 09:20 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/mebel-1858757659.html
Заммэра Ефимов: производство мебели в Москве выросло в полтора раза
Заммэра Ефимов: производство мебели в Москве выросло в полтора раза - РИА Новости, 18.03.2023
Заммэра Ефимов: производство мебели в Москве выросло в полтора раза
Столичные производители мебели в январе 2023 года увеличили выпуск в полтора раза, что обусловлено уходом зарубежных брендов, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T09:19
2023-03-18T09:20
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757355_0:12:2400:1362_1920x0_80_0_0_4a32cc86c11006b8ce8b63411c886c64.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Столичные производители мебели в январе 2023 года увеличили выпуск в полтора раза, что обусловлено уходом зарубежных брендов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что в настоящее время в Москве мебель изготавливают 90 предприятий, из которых четыре — средние и крупные.Также в Москве развивается производство специализированной медицинской мебели: выпускается мебель для лабораторий, реанимационные и функциональные
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757355_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_d742ec3f2be36db3af5a786f3510e6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Заммэра Ефимов: производство мебели в Москве выросло в полтора раза

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Столичные производители мебели в январе 2023 года увеличили выпуск в полтора раза, что обусловлено уходом зарубежных брендов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что в настоящее время в Москве мебель изготавливают 90 предприятий, из которых четыре — средние и крупные.
«
"В январе объем выпуска мебельных изделий вырос на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено возросшим спросом после ухода некоторых зарубежных брендов. Сегодня в столице изготавливают мягкую мебель, а также деревянную и металлическую: для жилых, офисных и торговых помещений, социально значимых учреждений", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Также в Москве развивается производство специализированной медицинской мебели: выпускается мебель для лабораторий, реанимационные и функциональные
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала