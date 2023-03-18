https://ria.ru/20230318/kupyansk-1858745370.html
Российские войска на купянском направлении сорвали ротации ВСУ
Российские войска на купянском направлении сорвали ротации ВСУ - РИА Новости, 18.03.2023
Российские войска на купянском направлении сорвали ротации ВСУ
На купянском направлении сорваны ротации подразделений и переброска резервов войск Украины, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T05:13
2023-03-18T05:13
2023-03-18T05:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618320_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_12bdeb4167a32cf4f40837b188c8dd9c.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На купянском направлении сорваны ротации подразделений и переброска резервов войск Украины, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов. По его словам, на купянском направлении "сорваны переброска резервов и две ротации подразделений вооруженных сил Украины". Кроме того, добавил офицер, на восточной окраине Стельмаховки огнем из танка были уничтожены две боевые машины пехоты противника.
https://ria.ru/20230317/poteri-1858585829.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618320_637:494:2645:2000_1920x0_80_0_0_6e50a6ceff0969a082405e399f865a36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские войска на купянском направлении сорвали ротации ВСУ
Офицер группы "Запад" Половодов: на купянском направлении сорваны ротации ВСУ