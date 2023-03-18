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Российские войска на купянском направлении сорвали ротации ВСУ - РИА Новости, 18.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 18.03.2023 (обновлено: 05:14 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/kupyansk-1858745370.html
Российские войска на купянском направлении сорвали ротации ВСУ
Российские войска на купянском направлении сорвали ротации ВСУ - РИА Новости, 18.03.2023
Российские войска на купянском направлении сорвали ротации ВСУ
На купянском направлении сорваны ротации подразделений и переброска резервов войск Украины, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T05:13
2023-03-18T05:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На купянском направлении сорваны ротации подразделений и переброска резервов войск Украины, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов. По его словам, на купянском направлении "сорваны переброска резервов и две ротации подразделений вооруженных сил Украины". Кроме того, добавил офицер, на восточной окраине Стельмаховки огнем из танка были уничтожены две боевые машины пехоты противника.
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вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские войска на купянском направлении сорвали ротации ВСУ

Офицер группы "Запад" Половодов: на купянском направлении сорваны ротации ВСУ

© AP Photo / LIBKOSМедики помогают раненому украинскому солдату
Медики помогают раненому украинскому солдату - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Медики помогают раненому украинскому солдату. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На купянском направлении сорваны ротации подразделений и переброска резервов войск Украины, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов.
По его словам, на купянском направлении "сорваны переброска резервов и две ротации подразделений вооруженных сил Украины".
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17 марта, 13:59
Кроме того, добавил офицер, на восточной окраине Стельмаховки огнем из танка были уничтожены две боевые машины пехоты противника.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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