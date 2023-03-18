https://ria.ru/20230318/kupyansk-1858745370.html

Российские войска на купянском направлении сорвали ротации ВСУ

Российские войска на купянском направлении сорвали ротации ВСУ - РИА Новости, 18.03.2023

Российские войска на купянском направлении сорвали ротации ВСУ

На купянском направлении сорваны ротации подразделений и переброска резервов войск Украины, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T05:13

2023-03-18T05:13

2023-03-18T05:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На купянском направлении сорваны ротации подразделений и переброска резервов войск Украины, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов. По его словам, на купянском направлении "сорваны переброска резервов и две ротации подразделений вооруженных сил Украины". Кроме того, добавил офицер, на восточной окраине Стельмаховки огнем из танка были уничтожены две боевые машины пехоты противника.

https://ria.ru/20230317/poteri-1858585829.html

украина

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2023

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вооруженные силы украины, украина