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Аксенов заявил, что Киеву стоит винить себя и Запад в потере Крыма - РИА Новости, 18.03.2023
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20:00 18.03.2023 (обновлено: 21:20 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/krym-1858834706.html
Аксенов заявил, что Киеву стоит винить себя и Запад в потере Крыма
Аксенов заявил, что Киеву стоит винить себя и Запад в потере Крыма - РИА Новости, 18.03.2023
Аксенов заявил, что Киеву стоит винить себя и Запад в потере Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью заявил, что киевской власти стоит винить в потере полуострова и других территорий только себя и своих западных хозяев. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T20:00
2023-03-18T21:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью заявил, что киевской власти стоит винить в потере полуострова и других территорий только себя и своих западных хозяев. Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума проведенного 16 марта 2014 года. "О том, что нам с Украиной не по пути, мы знали давно. Лозунг украинских националистов "Крым будет украинским или безлюдным" родился ещё в начале девяностых. Хуторская идеология с культом предателей и нацистов несовместима с российской идентичностью крымчан. Так что винить в потере полуострова и других территорий безмозглая киевская власть может только себя и своих западных хозяев, которые на протяжении многих лет превращали Украину в анти-Россию", - сказал Аксенов в интервью еженедельнику "Звезда". По его словам, крымчане понимали девять лет назад, что только Россия может обеспечить мир и безопасность на крымской земле и защитить их свободу. "Результаты референдума в полной мере отразили общественные настроения, волю народа", - сказал Аксенов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, украина, сергей аксенов (политик), киев, владимир путин, в мире, оон
Россия, Украина, Сергей Аксенов (политик), Киев, Владимир Путин, В мире, ООН
Аксенов заявил, что Киеву стоит винить себя и Запад в потере Крыма

Глава Крыма Аксенов заявил, что киевской власти стоит винить себя и Запад в потере региона

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью заявил, что киевской власти стоит винить в потере полуострова и других территорий только себя и своих западных хозяев.
Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума проведенного 16 марта 2014 года.
"О том, что нам с Украиной не по пути, мы знали давно. Лозунг украинских националистов "Крым будет украинским или безлюдным" родился ещё в начале девяностых. Хуторская идеология с культом предателей и нацистов несовместима с российской идентичностью крымчан. Так что винить в потере полуострова и других территорий безмозглая киевская власть может только себя и своих западных хозяев, которые на протяжении многих лет превращали Украину в анти-Россию", - сказал Аксенов в интервью еженедельнику "Звезда".
По его словам, крымчане понимали девять лет назад, что только Россия может обеспечить мир и безопасность на крымской земле и защитить их свободу.
"Результаты референдума в полной мере отразили общественные настроения, волю народа", - сказал Аксенов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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