Постпред Албании не смог ответить на вопрос Небензи о признании Косово
Постпред Албании Ходжа не смог ответить на вопрос Небензи о том, признает ли ООН Косово
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 18 мар – РИА Новости. Постпред Албании при ООН Ферит Ходжа попытался в СБ ООН объяснить, что выступления представителей Косова в Совбезе правомочны в отличие от выступлений представителей ДНР, однако не смог ответить на вопрос постпреда РФ Василия Небензи о том, является ли Косово признанной ООН территорией.
В пятницу западные страны в СБ ООН не дали заслушать доклад омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. Как пояснила постпред США при ООН Линда Томас-Гинфилд, если бы Совет дал выступить Морозовой, это свидетельствовало бы о попытке "легитимизации незаконных властей ДНР".
В свою очередь Небензя уличил Запад в "мелочной нечистоплотной игре", напомнив о том, что Совбез регулярно приглашает выступать на заседаниях представителей Косово.
"Произошедшее сегодня с Дарьей Морозовой повод для нас задуматься о том, как мы будем рассматривать запросы от коллег на счет бриферов в будущем. Наша американская коллега сказала, что выслушивать докладчиков от непризнанных территории недопустимо и является нарушением резолюций. А вот, например, приглашение в Совет представителей Косово – это явное нарушение резолюции 1244 Совета безопасности. Будем учитывать принципиальную позицию наших американских коллег по этому поводу", - сказал Небензя.
Слова российского постпреда вызвали бурную реакцию его албанского коллеги Ферита Ходжа.
По его словам, у ситуаций с участием представителей Косово и ДНР "нет ничего общего, сравнение абсолютно искусственно".
"У незаконно аннексированной так называемой ДНР и у Косово нет ничего общего. Нужно ли нам напоминать российским коллегам, что Международный суд ООН выпустил консультативное заключение, утверждающее, что декларация независимости Косово, принятая в 2008, не нарушала международное право? Нужно ли мне напоминать российским коллегам, что международное признание Косово хорошо известно, в том числе многим за этим столом, тогда как территории так называемых ДНР и ЛНР , аннексированные силой, могут существовать только в российских планах и мечтах", - заявил Хожда.
Постпред Албании не стал отвечать на этот вопрос.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 11 марта, что не поддержит членство самопровозглашенной республики Косово в ООН и не признает его независимость.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.