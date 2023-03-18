https://ria.ru/20230318/kosovo-1858740106.html

Постпред Албании не смог ответить на вопрос Небензи о признании Косово

Постпред Албании не смог ответить на вопрос Небензи о признании Косово - РИА Новости, 18.03.2023

Постпред Албании не смог ответить на вопрос Небензи о признании Косово

Постпред Албании при ООН Ферит Ходжа попытался в СБ ООН объяснить, что выступления представителей Косова в Совбезе правомочны в отличие от выступлений... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T01:59

2023-03-18T01:59

2023-03-18T02:02

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ООН, 18 мар – РИА Новости. Постпред Албании при ООН Ферит Ходжа попытался в СБ ООН объяснить, что выступления представителей Косова в Совбезе правомочны в отличие от выступлений представителей ДНР, однако не смог ответить на вопрос постпреда РФ Василия Небензи о том, является ли Косово признанной ООН территорией. В пятницу западные страны в СБ ООН не дали заслушать доклад омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. Как пояснила постпред США при ООН Линда Томас-Гинфилд, если бы Совет дал выступить Морозовой, это свидетельствовало бы о попытке "легитимизации незаконных властей ДНР". В свою очередь Небензя уличил Запад в "мелочной нечистоплотной игре", напомнив о том, что Совбез регулярно приглашает выступать на заседаниях представителей Косово. "Произошедшее сегодня с Дарьей Морозовой повод для нас задуматься о том, как мы будем рассматривать запросы от коллег на счет бриферов в будущем. Наша американская коллега сказала, что выслушивать докладчиков от непризнанных территории недопустимо и является нарушением резолюций. А вот, например, приглашение в Совет представителей Косово – это явное нарушение резолюции 1244 Совета безопасности. Будем учитывать принципиальную позицию наших американских коллег по этому поводу", - сказал Небензя. Слова российского постпреда вызвали бурную реакцию его албанского коллеги Ферита Ходжа. По его словам, у ситуаций с участием представителей Косово и ДНР "нет ничего общего, сравнение абсолютно искусственно". "У незаконно аннексированной так называемой ДНР и у Косово нет ничего общего. Нужно ли нам напоминать российским коллегам, что Международный суд ООН выпустил консультативное заключение, утверждающее, что декларация независимости Косово, принятая в 2008, не нарушала международное право? Нужно ли мне напоминать российским коллегам, что международное признание Косово хорошо известно, в том числе многим за этим столом, тогда как территории так называемых ДНР и ЛНР , аннексированные силой, могут существовать только в российских планах и мечтах", - заявил Хожда. В ответ Небензя заявил, что у Москвы нет возражений против участия представителей Белграда в заседаниях Совбеза. "Но я задам вопрос и, возможно, он (представитель Албании – ред.) решится ответить здесь в этом зале. Скажите, вы считаете Косово признанной ООН территорией?", - сказал Небензя. Постпред Албании не стал отвечать на этот вопрос. Президент Сербии Александр Вучич заявил 11 марта, что не поддержит членство самопровозглашенной республики Косово в ООН и не признает его независимость. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230310/kosovo-1856891761.html

https://ria.ru/20230317/shestvie-1858733960.html

https://ria.ru/20230303/lavrov-1855545602.html

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косово, в мире, донецкая народная республика, россия, дарья морозова, василий небензя, александр вучич, оон