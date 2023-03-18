https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858740816.html

На митинге в Париже против пенсионной реформы задержали более 60 человек

На митинге в Париже против пенсионной реформы задержали более 60 человек - РИА Новости, 18.03.2023

На митинге в Париже против пенсионной реформы задержали более 60 человек

Более 60 человек задержали в ходе манифестации против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже, сообщает телеканал BFM со ссылкой на полицию. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T02:21

2023-03-18T02:21

2023-03-18T02:21

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более 60 человек задержали в ходе манифестации против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже, сообщает телеканал BFM со ссылкой на полицию. Ранее на акции против пенсионной реформы в Париже начались ожесточённые стычки радикалов с полицией. Как минимум один полицейский получил ранения, его оттащили другие полицейские. Полиция начала активно применять слезоточивый газ для разгона манифестации. "Шестьдесят один человек был задержан в Париже после того, как возникла напряженность между радикальными протестующими и правоохранительными органами", - говорится в сообщении телеканала. Накануне на площади Согласия также состоялся митинг против принятой правительством пенсионной реформы, который полиция разгоняла водометами.

https://ria.ru/20230317/nedoverie-1858660379.html

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