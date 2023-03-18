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На митинге в Париже против пенсионной реформы задержали более 60 человек
На митинге в Париже против пенсионной реформы задержали более 60 человек - РИА Новости, 18.03.2023
На митинге в Париже против пенсионной реформы задержали более 60 человек
Более 60 человек задержали в ходе манифестации против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже, сообщает телеканал BFM со ссылкой на полицию. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T02:21
2023-03-18T02:21
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более 60 человек задержали в ходе манифестации против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже, сообщает телеканал BFM со ссылкой на полицию. Ранее на акции против пенсионной реформы в Париже начались ожесточённые стычки радикалов с полицией. Как минимум один полицейский получил ранения, его оттащили другие полицейские. Полиция начала активно применять слезоточивый газ для разгона манифестации. "Шестьдесят один человек был задержан в Париже после того, как возникла напряженность между радикальными протестующими и правоохранительными органами", - говорится в сообщении телеканала. Накануне на площади Согласия также состоялся митинг против принятой правительством пенсионной реформы, который полиция разгоняла водометами.
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париж, в мире
На митинге в Париже против пенсионной реформы задержали более 60 человек
BFM: полиция задержала на митинге в Париже против пенсионной реформы более 60 человек
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Более 60 человек задержали в ходе манифестации против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже, сообщает
телеканал BFM со ссылкой на полицию.
Ранее на акции против пенсионной реформы в Париже начались ожесточённые стычки радикалов с полицией. Как минимум один полицейский получил ранения, его оттащили другие полицейские. Полиция начала активно применять слезоточивый газ для разгона манифестации.
"Шестьдесят один человек был задержан в Париже после того, как возникла напряженность между радикальными протестующими и правоохранительными органами", - говорится в сообщении телеканала.
Накануне на площади Согласия также состоялся митинг против принятой правительством пенсионной реформы, который полиция разгоняла водометами.
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