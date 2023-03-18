https://ria.ru/20230318/duel-1858796479.html

Вице-председатель партии "Шор" вызвала президента Молдавии на дуэль

Вице-председатель партии "Шор" вызвала президента Молдавии на дуэль - РИА Новости, 18.03.2023

Вице-председатель партии "Шор" вызвала президента Молдавии на дуэль

Вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер вызвала президента Молдавии Майю Санду на дуэль и предлагает провести ее в виде дебатов на любом... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T15:32

2023-03-18T15:32

2023-03-18T15:34

в мире

молдавия

кишинев

марина таубер

россия

майя санду

евросоюз

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857365054_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_084484eddfcaf3014d6471624aa0ea51.jpg

КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер вызвала президента Молдавии Майю Санду на дуэль и предлагает провести ее в виде дебатов на любом телеканале, сообщила пресс-служба политсилы. Президент Молдавии в пятницу выступила на заседании парламента. В зале присутствовали парламентарии правящей партии "Действие и солидарность", оппозиция бойкотировала заседание законодательного собрания. Санду анонсировала планы до 2030 года вступить в ЕС, также она заявила, что СНГ не помогает развитию республики. Кроме того, она обвинила оппозицию в связях с Россией и в дестабилизации ситуации в стране, призвав правительство "решительно реагировать на соответствующие попытки". "Марина Таубер вызывает Майю Санду на дуэль. Готова встретиться в любой телестудии на усмотрение Майи Санду, чтобы обсудить насущные проблемы граждан, задать вопросы об украденном миллиарде и концессии аэропорта", - говорится в заявлении Таубер, опубликованном на сайте партии после появления Санду в парламенте. Вице-председатель партии "Шор" полагает, что Санду опасается отвечать на вопросы оппозиции, хотя накопилось много важных тем для обсуждения. Таубер особо отметила значимость таких вопросов, как нарастающие риски для республики, а также "опасность войны, в которую правящий режим пытается втянуть Молдавию". Массовые акции протеста оппозиции под руководством партии "Шор", направленные против Санду и правительства, начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе задолженность по оплате за газ у рядовых потребителей увеличилась с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230312/protest-1857359042.html

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, россия, майя санду, евросоюз, снг