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Вице-председатель партии "Шор" вызвала президента Молдавии на дуэль - РИА Новости, 18.03.2023
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15:32 18.03.2023 (обновлено: 15:34 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/duel-1858796479.html
Вице-председатель партии "Шор" вызвала президента Молдавии на дуэль
Вице-председатель партии "Шор" вызвала президента Молдавии на дуэль - РИА Новости, 18.03.2023
Вице-председатель партии "Шор" вызвала президента Молдавии на дуэль
Вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер вызвала президента Молдавии Майю Санду на дуэль и предлагает провести ее в виде дебатов на любом... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T15:32
2023-03-18T15:34
в мире
молдавия
кишинев
марина таубер
россия
майя санду
евросоюз
снг
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КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер вызвала президента Молдавии Майю Санду на дуэль и предлагает провести ее в виде дебатов на любом телеканале, сообщила пресс-служба политсилы. Президент Молдавии в пятницу выступила на заседании парламента. В зале присутствовали парламентарии правящей партии "Действие и солидарность", оппозиция бойкотировала заседание законодательного собрания. Санду анонсировала планы до 2030 года вступить в ЕС, также она заявила, что СНГ не помогает развитию республики. Кроме того, она обвинила оппозицию в связях с Россией и в дестабилизации ситуации в стране, призвав правительство "решительно реагировать на соответствующие попытки". "Марина Таубер вызывает Майю Санду на дуэль. Готова встретиться в любой телестудии на усмотрение Майи Санду, чтобы обсудить насущные проблемы граждан, задать вопросы об украденном миллиарде и концессии аэропорта", - говорится в заявлении Таубер, опубликованном на сайте партии после появления Санду в парламенте. Вице-председатель партии "Шор" полагает, что Санду опасается отвечать на вопросы оппозиции, хотя накопилось много важных тем для обсуждения. Таубер особо отметила значимость таких вопросов, как нарастающие риски для республики, а также "опасность войны, в которую правящий режим пытается втянуть Молдавию". Массовые акции протеста оппозиции под руководством партии "Шор", направленные против Санду и правительства, начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе задолженность по оплате за газ у рядовых потребителей увеличилась с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230312/protest-1857359042.html
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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, россия, майя санду, евросоюз, снг
В мире, Молдавия, Кишинев, Марина Таубер, Россия, Майя Санду, Евросоюз, СНГ
Вице-председатель партии "Шор" вызвала президента Молдавии на дуэль

Лидер оппозиционной партии "Шор" Таубер вызвала и Санду на дуэль в виде дебатов

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВице-председатель партии "Шор" Марина Таубер
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер вызвала президента Молдавии Майю Санду на дуэль и предлагает провести ее в виде дебатов на любом телеканале, сообщила пресс-служба политсилы.
Президент Молдавии в пятницу выступила на заседании парламента. В зале присутствовали парламентарии правящей партии "Действие и солидарность", оппозиция бойкотировала заседание законодательного собрания. Санду анонсировала планы до 2030 года вступить в ЕС, также она заявила, что СНГ не помогает развитию республики. Кроме того, она обвинила оппозицию в связях с Россией и в дестабилизации ситуации в стране, призвав правительство "решительно реагировать на соответствующие попытки".
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"Марина Таубер вызывает Майю Санду на дуэль. Готова встретиться в любой телестудии на усмотрение Майи Санду, чтобы обсудить насущные проблемы граждан, задать вопросы об украденном миллиарде и концессии аэропорта", - говорится в заявлении Таубер, опубликованном на сайте партии после появления Санду в парламенте.
Вице-председатель партии "Шор" полагает, что Санду опасается отвечать на вопросы оппозиции, хотя накопилось много важных тем для обсуждения. Таубер особо отметила значимость таких вопросов, как нарастающие риски для республики, а также "опасность войны, в которую правящий режим пытается втянуть Молдавию".
Массовые акции протеста оппозиции под руководством партии "Шор", направленные против Санду и правительства, начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе задолженность по оплате за газ у рядовых потребителей увеличилась с ноября прошлого года в семь раз.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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