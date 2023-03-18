https://ria.ru/20230318/belogorsk-1858742536.html

В Приамурье рядом с новым соевым заводом построят жилой городок

В Приамурье рядом с новым соевым заводом построят жилой городок - РИА Новости, 18.03.2023

В Приамурье рядом с новым соевым заводом построят жилой городок

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил продумать концепцию жилого городка, который построят рядом с новым крупным заводом по глубокой переработке сои РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T03:18

2023-03-18T03:18

2023-03-18T03:19

белогорск

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил продумать концепцию жилого городка, который построят рядом с новым крупным заводом по глубокой переработке сои в Белогорске, сообщает правительство Приамурья. Реализацию масштабного проекта обсудили на совещании в областном правительстве. Параллельно со строительством нового завода начнется и возведение жилья для работников предприятия. Квартиры в новом городке смогут получить и местные жители. Губернатор поручил в короткие сроки определить потребность Белогорска в жилье. "Поручаю подготовить концепцию нового городка - в короткие сроки определиться с количеством домов, продумать единый дизайн. Вписать в него планируемый ФОК и социальные объекты, инфраструктуру, обязательно предусмотреть благоустройство. Потребность в новом жилье в Белогорске большая, квартиры будут востребованы. Важно спроектировать новый городок грамотно, как единое целое, чтобы в итоге он стал самым красивым жилым районом Белогорска", - сказал Орлов. В Белогорске уже определена площадка, на которой в ближайшие годы вырастет новый городок. Строить его будут в микрорайоне Южный, где есть семь подходящих земельных участков общей площадью 42,1 тысячи квадратных метров. В соответствии с утвержденным проектом планировки территории, разместить здесь можно восемь жилых домов общей площадью 29 тысяч квадратных метров, это порядка 800 квартир. "Всего компании "Содружество" необходимо 100 квартир для работников завода. Рассматривается возможность участия предприятия в программе "Доступное арендное жилье в ДФО", которую реализует ДОМ.РФ. Она предполагает, что предприятие субсидирует часть арендной ставки для своих работников. В итоге сотрудники платят за квартиру не более трети рыночной стоимости аренды. В Белогорске аренда средней квартиры площадью 50 квадратов стоит порядка 19-20 тысяч", - рассказала заместитель министра строительства Амурской области Оксана Александрова. Тем временем, уже выкуплен земельный участок под строительство завода, идут переговоры с потенциальными подрядчиками, началось проектирование, рассказал заместитель директора компании "Содружество" Павел Зарьков. Компания "Содружество" планирует начать строительство в следующем году, завершить - осенью 2025 года. Новый завод сможет переработать около 40% амурского урожая сои. По поручению губернатора Василия Орлова подготовлен пакет документов, необходимых для расширения границ ТОР "Амурская", чтобы важное для региона предприятие вошло в ее зону. Это даст возможность инвестору получить налоговые льготы и ускорить процесс строительства.

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белогорск, амурская область, россия, василий орлов (губернатор)