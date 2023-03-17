https://ria.ru/20230317/yakutsk-1858470215.html

В Якутске семьям участников спецоперации выделят дачные участки

В Якутске семьям участников спецоперации выделят дачные участки - РИА Новости, 17.03.2023

В Якутске семьям участников спецоперации выделят дачные участки

Садово-огороднические участки на территории Якутска выделят семьям участников специальной военной операции, для этого сформированы инициативные группы, которые... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T03:41

2023-03-17T03:41

2023-03-17T03:41

республика саха (якутия)

якутск

мариуполь

евгений григорьев

общество

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ЯКУТСК, 17 мар – РИА Новости. Садово-огороднические участки на территории Якутска выделят семьям участников специальной военной операции, для этого сформированы инициативные группы, которые обеспечат прозрачность, сообщил РИА Новости глава города Евгений Григорьев. Как отметил градоначальник поддержка семей участников специальной военной операции является приоритетным направлением работы окружной администрации. С октября прошлого года в Якутске действует Центр поддержки семей военнослужащих, участвующих в СВО. Ежедневно здесь оказываются консультации и конкретная помощь по юридическим вопросам, работает психолог, решаются бытовые вопросы семей, временно оставшихся без своих мужчин. Организована доставка овощных и продуктовых наборов к новому году и женщинам на 8 марта. "На встречах в округах люди задают интересующие вопросы – от реабилитации и лечения до жилищно-коммунальных проблем. Сегодня на повестке дня – формирование садово-огороднических товариществ семей участников СВО. В сжатые сроки подобрали на территории городского округа подходящие участки, создали инициативные группы из членов семей участников, чтобы все было прозрачно. Важно, что на таких встречах люди делятся личным опытом, полезной информацией в решении конкретных проблем. Можно говорить, что у нас сформировалось сообщество, а благодаря взаимной поддержке, мы сможем преодолеть любые сложности", - отметил Григорьев. По словам главы города, важным направлением работы городских властей является благотворительный фонд "Победа", который наполняется за счет средств работников окружной администрации, муниципальных предприятий, многие уже неоднократно перечисляли однодневную заработную плату. Также свой весомый вклад вносят предприниматели, перечислившие крупные суммы на счет фонда. "За счет средств фонда приобретается автомобильная техника, необходимое снаряжение и оснащение (прицелы, приборы ночного видения, дроны и прочее), которое помогают нашим бойцам успешно выполнять возложенные боевые задачи, сохранять их жизнь и здоровье. В феврале лично принял участие в доставке гуманитарной помощи в ЛДНР, в ближайшее время планируем выехать еще раз", - рассказал он. Ранее сообщалось, что в феврале гуманитарная помощь для якутских бойцов, приобретенная на средства городского фонда "Победа", доставлена в Мариуполь.

https://ria.ru/20230315/fond-1858066398.html

https://ria.ru/20230307/yakutsk-1856264080.html

якутск

мариуполь

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якутск, мариуполь, евгений григорьев, общество