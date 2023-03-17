https://ria.ru/20230317/ushakov-1858615345.html

Ушаков назвал отношения России и Китая партнерскими

Ушаков назвал отношения России и Китая партнерскими - РИА Новости, 17.03.2023

Ушаков назвал отношения России и Китая партнерскими

Москва и Пекин удовлетворены состоянием двусторонних отношений, в них нет ведущего и ведомого, это стратегическое взаимодействие партнёров, заявил помощник... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:05

2023-03-17T15:05

2023-03-17T15:06

москва

пекин

россия

юрий ушаков

си цзиньпин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва и Пекин удовлетворены состоянием двусторонних отношений, в них нет ведущего и ведомого, это стратегическое взаимодействие партнёров, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Визит Си Цзиньпина в Россию состоится 20-22 марта. "Как в Москве, так и в Пекине состояние двусторонних отношений вызывает удовлетворение. Эти отношения вышли на наивысший за всю историю уровень и, можно сказать, продолжают активно набирать обороты. В этих отношениях нет ведущего, нет ведомого, нет каких-либо ограничителей... Речь идёт именно о стратегическом взаимодействии двух партнёров, которые друг другу доверяют и во многом разделяют одни и те же цели, одни и те же задачи ", - сказал Ушаков журналистам. Он также отметил, что визит Си Цзиньпина в РФ станет его первым зарубежным визитом после переизбрания и назвал это важнейшим событием в двусторонних отношениях. "Мы не сомневаемся, что предстоящие переговоры дадут новый мощный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества", - добавил Ушаков.

https://ria.ru/20230317/kitay-1858480065.html

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пекин

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москва, пекин, россия, юрий ушаков, си цзиньпин