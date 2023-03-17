Азаров назвал конфликт на Украине убийственным для нее
Экс-премьер Азаров назвал конфликт на Украине убийственным для страны
© AP Photo / Roman ChopВид на город Артемовск
© AP Photo / Roman Chop
Вид на город Артемовск. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бывший украинский премьер Николай Азаров считает конфликт на Украине убийственным для страны.
"Этот конфликт является убийственным для Украины не только потому, что гибнут люди, но и разрушается промышленность, разрушаются города, поскольку ВСУ устраивают опорные пункты в жилой застройке", - написал Азаров на своей странице в Facebook*.
Он отметил, что дефицит бюджета Украины гигантский. Собственных доходов у страны в три раза меньше.
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"Покрывают этот дефицит кредиты американцев и ЕС, частично – гранты. По сути дела, финансируется продолжение вот этого братоубийственного конфликта, в котором уже погибли, по западным оценкам, более 200 тысяч украинцев", - добавил Азаров.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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