https://ria.ru/20230317/ukraina-1858490558.html

Азаров назвал конфликт на Украине убийственным для нее

Азаров назвал конфликт на Украине убийственным для нее - РИА Новости, 17.03.2023

Азаров назвал конфликт на Украине убийственным для нее

Бывший украинский премьер Николай Азаров считает конфликт на Украине убийственным для страны. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T09:32

2023-03-17T09:32

2023-03-17T09:32

в мире

украина

россия

донбасс

николай азаров (политик)

вооруженные силы украины

евросоюз

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бывший украинский премьер Николай Азаров считает конфликт на Украине убийственным для страны. "Этот конфликт является убийственным для Украины не только потому, что гибнут люди, но и разрушается промышленность, разрушаются города, поскольку ВСУ устраивают опорные пункты в жилой застройке", - написал Азаров на своей странице в Facebook*. Он отметил, что дефицит бюджета Украины гигантский. Собственных доходов у страны в три раза меньше. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230314/ukraina-1857716932.html

https://ria.ru/20230314/ukraina-1857737384.html

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россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, донбасс, николай азаров (политик), вооруженные силы украины, евросоюз