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Азаров назвал конфликт на Украине убийственным для нее - РИА Новости, 17.03.2023
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09:32 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/ukraina-1858490558.html
Азаров назвал конфликт на Украине убийственным для нее
Азаров назвал конфликт на Украине убийственным для нее - РИА Новости, 17.03.2023
Азаров назвал конфликт на Украине убийственным для нее
Бывший украинский премьер Николай Азаров считает конфликт на Украине убийственным для страны. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T09:32
2023-03-17T09:32
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бывший украинский премьер Николай Азаров считает конфликт на Украине убийственным для страны. "Этот конфликт является убийственным для Украины не только потому, что гибнут люди, но и разрушается промышленность, разрушаются города, поскольку ВСУ устраивают опорные пункты в жилой застройке", - написал Азаров на своей странице в Facebook*. Он отметил, что дефицит бюджета Украины гигантский. Собственных доходов у страны в три раза меньше. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230314/ukraina-1857716932.html
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в мире, украина, россия, донбасс, николай азаров (политик), вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Николай Азаров (политик), Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Азаров назвал конфликт на Украине убийственным для нее

Экс-премьер Азаров назвал конфликт на Украине убийственным для страны

© AP Photo / Roman ChopВид на город Артемовск
Вид на город Артемовск - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Вид на город Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бывший украинский премьер Николай Азаров считает конфликт на Украине убийственным для страны.
"Этот конфликт является убийственным для Украины не только потому, что гибнут люди, но и разрушается промышленность, разрушаются города, поскольку ВСУ устраивают опорные пункты в жилой застройке", - написал Азаров на своей странице в Facebook*.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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14 марта, 11:13
Он отметил, что дефицит бюджета Украины гигантский. Собственных доходов у страны в три раза меньше.
«
"Покрывают этот дефицит кредиты американцев и ЕС, частично – гранты. По сути дела, финансируется продолжение вот этого братоубийственного конфликта, в котором уже погибли, по западным оценкам, более 200 тысяч украинцев", - добавил Азаров.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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В миреУкраинаРоссияДонбассНиколай Азаров (политик)Вооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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