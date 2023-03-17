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В США помощников шерифа и санитаров обвинили в убийстве афроамериканца - РИА Новости, 17.03.2023
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08:16 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/ubiystvo-1858480602.html
В США помощников шерифа и санитаров обвинили в убийстве афроамериканца
В США помощников шерифа и санитаров обвинили в убийстве афроамериканца - РИА Новости, 17.03.2023
В США помощников шерифа и санитаров обвинили в убийстве афроамериканца
Власти в штате Виргиния предъявили семерым помощникам шерифа и троим сотрудникам больницы обвинения в убийстве 28-летнего афроамериканца Ирво Отьено, передает... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:16
2023-03-17T08:16
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти в штате Виргиния предъявили семерым помощникам шерифа и троим сотрудникам больницы обвинения в убийстве 28-летнего афроамериканца Ирво Отьено, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. По словам прокурора округа Динуидди Энн Баскервиль, сотрудники офиса шерифа округа Хенрайко 6 марта доставили Отьено в центральную больницу штата. В ходе его госпитализации возник конфликт, и молодой человек скончался. Как сообщила Баскервиль, он был задушен, после того как к нему применили физическое воздействие. Прокурор заявила, что у правоохранителей, поваливших Отьено на пол, не было никаких оснований для вмешательства в момент регистрации пациента. Согласно записям камер видеонаблюдения, Отьено в этот момент не выглядел сопротивляющимся и сидел на стуле. "Это была демонстрация незаконной силы", - заявила Баскервиль. Семеро помощников шерифа и трое сотрудников больницы обвиняются в убийстве второй степени, то есть без отягчающих обстоятельств. Все обвиняемые правоохранители еще во вторник были взяты под стражу и остаются в тюрьме без права освобождения под залог.
https://ria.ru/20230128/arest-1848053726.html
https://ria.ru/20210422/floyd-1729346303.html
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в мире, виргиния, сша
В мире, Виргиния, США
В США помощников шерифа и санитаров обвинили в убийстве афроамериканца

В США семерых помощников шерифа и трех санитаров обвинили в убийстве афроамериканца

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти в штате Виргиния предъявили семерым помощникам шерифа и троим сотрудникам больницы обвинения в убийстве 28-летнего афроамериканца Ирво Отьено, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По словам прокурора округа Динуидди Энн Баскервиль, сотрудники офиса шерифа округа Хенрайко 6 марта доставили Отьено в центральную больницу штата. В ходе его госпитализации возник конфликт, и молодой человек скончался. Как сообщила Баскервиль, он был задушен, после того как к нему применили физическое воздействие.
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Прокурор заявила, что у правоохранителей, поваливших Отьено на пол, не было никаких оснований для вмешательства в момент регистрации пациента. Согласно записям камер видеонаблюдения, Отьено в этот момент не выглядел сопротивляющимся и сидел на стуле.
"Это была демонстрация незаконной силы", - заявила Баскервиль.
Семеро помощников шерифа и трое сотрудников больницы обвиняются в убийстве второй степени, то есть без отягчающих обстоятельств. Все обвиняемые правоохранители еще во вторник были взяты под стражу и остаются в тюрьме без права освобождения под залог.
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