https://ria.ru/20230317/ubiystvo-1858480602.html

В США помощников шерифа и санитаров обвинили в убийстве афроамериканца

В США помощников шерифа и санитаров обвинили в убийстве афроамериканца - РИА Новости, 17.03.2023

В США помощников шерифа и санитаров обвинили в убийстве афроамериканца

Власти в штате Виргиния предъявили семерым помощникам шерифа и троим сотрудникам больницы обвинения в убийстве 28-летнего афроамериканца Ирво Отьено, передает... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:16

2023-03-17T08:16

2023-03-17T08:16

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти в штате Виргиния предъявили семерым помощникам шерифа и троим сотрудникам больницы обвинения в убийстве 28-летнего афроамериканца Ирво Отьено, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. По словам прокурора округа Динуидди Энн Баскервиль, сотрудники офиса шерифа округа Хенрайко 6 марта доставили Отьено в центральную больницу штата. В ходе его госпитализации возник конфликт, и молодой человек скончался. Как сообщила Баскервиль, он был задушен, после того как к нему применили физическое воздействие. Прокурор заявила, что у правоохранителей, поваливших Отьено на пол, не было никаких оснований для вмешательства в момент регистрации пациента. Согласно записям камер видеонаблюдения, Отьено в этот момент не выглядел сопротивляющимся и сидел на стуле. "Это была демонстрация незаконной силы", - заявила Баскервиль. Семеро помощников шерифа и трое сотрудников больницы обвиняются в убийстве второй степени, то есть без отягчающих обстоятельств. Все обвиняемые правоохранители еще во вторник были взяты под стражу и остаются в тюрьме без права освобождения под залог.

https://ria.ru/20230128/arest-1848053726.html

https://ria.ru/20210422/floyd-1729346303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виргиния, сша