https://ria.ru/20230317/ubiystvo-1858480602.html
В США помощников шерифа и санитаров обвинили в убийстве афроамериканца
В США помощников шерифа и санитаров обвинили в убийстве афроамериканца - РИА Новости, 17.03.2023
В США помощников шерифа и санитаров обвинили в убийстве афроамериканца
Власти в штате Виргиния предъявили семерым помощникам шерифа и троим сотрудникам больницы обвинения в убийстве 28-летнего афроамериканца Ирво Отьено, передает... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:16
2023-03-17T08:16
2023-03-17T08:16
в мире
виргиния
сша
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти в штате Виргиния предъявили семерым помощникам шерифа и троим сотрудникам больницы обвинения в убийстве 28-летнего афроамериканца Ирво Отьено, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. По словам прокурора округа Динуидди Энн Баскервиль, сотрудники офиса шерифа округа Хенрайко 6 марта доставили Отьено в центральную больницу штата. В ходе его госпитализации возник конфликт, и молодой человек скончался. Как сообщила Баскервиль, он был задушен, после того как к нему применили физическое воздействие. Прокурор заявила, что у правоохранителей, поваливших Отьено на пол, не было никаких оснований для вмешательства в момент регистрации пациента. Согласно записям камер видеонаблюдения, Отьено в этот момент не выглядел сопротивляющимся и сидел на стуле. "Это была демонстрация незаконной силы", - заявила Баскервиль. Семеро помощников шерифа и трое сотрудников больницы обвиняются в убийстве второй степени, то есть без отягчающих обстоятельств. Все обвиняемые правоохранители еще во вторник были взяты под стражу и остаются в тюрьме без права освобождения под залог.
https://ria.ru/20230128/arest-1848053726.html
https://ria.ru/20210422/floyd-1729346303.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виргиния, сша
В США помощников шерифа и санитаров обвинили в убийстве афроамериканца
В США семерых помощников шерифа и трех санитаров обвинили в убийстве афроамериканца
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Власти в штате Виргиния предъявили семерым помощникам шерифа и троим сотрудникам больницы обвинения в убийстве 28-летнего афроамериканца Ирво Отьено, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
.
По словам прокурора округа Динуидди Энн Баскервиль, сотрудники офиса шерифа округа Хенрайко 6 марта доставили Отьено в центральную больницу штата. В ходе его госпитализации возник конфликт, и молодой человек скончался. Как сообщила Баскервиль, он был задушен, после того как к нему применили физическое воздействие.
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Прокурор заявила, что у правоохранителей, поваливших Отьено на пол, не было никаких оснований для вмешательства в момент регистрации пациента. Согласно записям камер видеонаблюдения, Отьено в этот момент не выглядел сопротивляющимся и сидел на стуле.
"Это была демонстрация незаконной силы", - заявила Баскервиль.
Семеро помощников шерифа и трое сотрудников больницы обвиняются в убийстве второй степени, то есть без отягчающих обстоятельств. Все обвиняемые правоохранители еще во вторник были взяты под стражу и остаются в тюрьме без права освобождения под залог.
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