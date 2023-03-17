https://ria.ru/20230317/stoltenberg-1858689087.html
В НАТО приветствовали решение Турции о начале ратификации заявки Финляндии
В НАТО приветствовали решение Турции о начале ратификации заявки Финляндии - РИА Новости, 17.03.2023
В НАТО приветствовали решение Турции о начале ратификации заявки Финляндии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал начало в Турции процедуры ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, ждет скорейшего членства для Финляндии и РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:44
2023-03-17T18:44
2023-03-17T18:44
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турция
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал начало в Турции процедуры ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, ждет скорейшего членства для Финляндии и Швеции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в пятницу о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Он также выразил надежду на скорейшее членство в альянсе как Финляндии, так и Швеции. "Главное - чтобы и Финляндия, и Швеция быстро стали полноправными членами НАТО, а не их совместное вступление", - сказал генсек.
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В мире, Финляндия, Швеция, Йенс Столтенберг, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
В НАТО приветствовали решение Турции о начале ратификации заявки Финляндии
Генсек НАТО Столтенберг приветствовал решение Турции о начале ратификации заявки Финляндии