https://ria.ru/20230317/stoltenberg-1858689087.html

В НАТО приветствовали решение Турции о начале ратификации заявки Финляндии

В НАТО приветствовали решение Турции о начале ратификации заявки Финляндии - РИА Новости, 17.03.2023

В НАТО приветствовали решение Турции о начале ратификации заявки Финляндии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал начало в Турции процедуры ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, ждет скорейшего членства для Финляндии и РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T18:44

2023-03-17T18:44

2023-03-17T18:44

в мире

финляндия

швеция

йенс столтенберг

нато

реджеп тайип эрдоган

турция

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БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал начало в Турции процедуры ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, ждет скорейшего членства для Финляндии и Швеции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в пятницу о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Он также выразил надежду на скорейшее членство в альянсе как Финляндии, так и Швеции. "Главное - чтобы и Финляндия, и Швеция быстро стали полноправными членами НАТО, а не их совместное вступление", - сказал генсек.

https://ria.ru/20230317/nato-1858680048.html

финляндия

швеция

турция

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в мире, финляндия, швеция, йенс столтенберг, нато, реджеп тайип эрдоган, турция