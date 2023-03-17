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В НАТО приветствовали решение Турции о начале ратификации заявки Финляндии - РИА Новости, 17.03.2023
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18:44 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/stoltenberg-1858689087.html
В НАТО приветствовали решение Турции о начале ратификации заявки Финляндии
В НАТО приветствовали решение Турции о начале ратификации заявки Финляндии - РИА Новости, 17.03.2023
В НАТО приветствовали решение Турции о начале ратификации заявки Финляндии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал начало в Турции процедуры ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, ждет скорейшего членства для Финляндии и РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:44
2023-03-17T18:44
в мире
финляндия
швеция
йенс столтенберг
нато
реджеп тайип эрдоган
турция
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал начало в Турции процедуры ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, ждет скорейшего членства для Финляндии и Швеции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в пятницу о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Он также выразил надежду на скорейшее членство в альянсе как Финляндии, так и Швеции. "Главное - чтобы и Финляндия, и Швеция быстро стали полноправными членами НАТО, а не их совместное вступление", - сказал генсек.
https://ria.ru/20230317/nato-1858680048.html
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в мире, финляндия, швеция, йенс столтенберг, нато, реджеп тайип эрдоган, турция
В мире, Финляндия, Швеция, Йенс Столтенберг, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
В НАТО приветствовали решение Турции о начале ратификации заявки Финляндии

Генсек НАТО Столтенберг приветствовал решение Турции о начале ратификации заявки Финляндии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал начало в Турции процедуры ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, ждет скорейшего членства для Финляндии и Швеции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в пятницу о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.
«
"Я приветствую сегодняшнее решение Турции продвинуться вперед в ратификации членства Финляндии в НАТО. Это укрепит безопасность Финляндии, укрепит безопасность Швеции и укрепит безопасность НАТО", - говорится в распространенном заявлении генсека.
Он также выразил надежду на скорейшее членство в альянсе как Финляндии, так и Швеции.
"Главное - чтобы и Финляндия, и Швеция быстро стали полноправными членами НАТО, а не их совместное вступление", - сказал генсек.
Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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В миреФинляндияШвецияЙенс СтолтенбергНАТОРеджеп Тайип ЭрдоганТурция
 
 
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