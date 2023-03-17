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Дюмин поручил вдвое увеличить стипендии тульским аспирантам - РИА Новости, 17.03.2023
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
11:58 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/stipendii-1858542301.html
Дюмин поручил вдвое увеличить стипендии тульским аспирантам
Дюмин поручил вдвое увеличить стипендии тульским аспирантам - РИА Новости, 17.03.2023
Дюмин поручил вдвое увеличить стипендии тульским аспирантам
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил увеличить количество региональных правительственных стипендий аспирантам в два раза – с 10 до 20 тысяч рублей, РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:58
2023-03-17T11:58
тульская область
алексей дюмин
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ТУЛА, 17 мар — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил увеличить количество региональных правительственных стипендий аспирантам в два раза – с 10 до 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительствf Тульской области.Накануне Дюмин встретился в научно-исследовательском центре "БиоХимТех" Тульского государственного университета (ТулГУ) с молодыми учеными региона."С момента образования НОЦ "ТулаТЕХ" в 2020 году мы совместно с нашими опорными университетами начали создавать условия для работы молодых учёных. За 2021-2022 годы на эти цели направлено почти полмиллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников. На них мы открыли 21 новую лабораторию, создали в университетах более 170 рабочих мест для исследователей, на 133 из которых пришли молодые учёные. Мы расширили перечень адресных региональных мер поддержки учёных. Во многом благодаря вам, молодым ученым, Тульская область вошла в пятерку лидеров в стране по доле исследователей в возрасте до 29 лет. Мной принято решение увеличить количество правительственных стипендий аспирантам с 20 до 50, а их размер поднять с 10 до 20 тысяч рублей", – приводят в пресс-службе слова главы региона.В свою очередь, министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко отметил, что программа мегагрантов уже помогла сформировать в двух новых лабораториях молодые исследовательские коллективы под руководством ведущих учёных. В этом году из бюджета области будет выделен ещё один мегагрант – 75 миллионов рублей.Дюмин поручил комитету по науке и инноватике проработать вопрос четвертого губернаторского мегагранта на создание лаборатории по новому высокотехнологическому направлению и совместно с Советом молодых ученых предложить как научное направление работы лаборатории, так и индустриальных партнеров и параметры софинансирования. Размер гранта будет не менее, чем три уже действующих гранта в регионе.
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алексей дюмин
Тульская область, Алексей Дюмин

Дюмин поручил вдвое увеличить стипендии тульским аспирантам

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 17 мар — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил увеличить количество региональных правительственных стипендий аспирантам в два раза – с 10 до 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительствf Тульской области.
Накануне Дюмин встретился в научно-исследовательском центре "БиоХимТех" Тульского государственного университета (ТулГУ) с молодыми учеными региона.
"С момента образования НОЦ "ТулаТЕХ" в 2020 году мы совместно с нашими опорными университетами начали создавать условия для работы молодых учёных. За 2021-2022 годы на эти цели направлено почти полмиллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников. На них мы открыли 21 новую лабораторию, создали в университетах более 170 рабочих мест для исследователей, на 133 из которых пришли молодые учёные. Мы расширили перечень адресных региональных мер поддержки учёных. Во многом благодаря вам, молодым ученым, Тульская область вошла в пятерку лидеров в стране по доле исследователей в возрасте до 29 лет. Мной принято решение увеличить количество правительственных стипендий аспирантам с 20 до 50, а их размер поднять с 10 до 20 тысяч рублей", – приводят в пресс-службе слова главы региона.
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В свою очередь, министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко отметил, что программа мегагрантов уже помогла сформировать в двух новых лабораториях молодые исследовательские коллективы под руководством ведущих учёных. В этом году из бюджета области будет выделен ещё один мегагрант – 75 миллионов рублей.
Дюмин поручил комитету по науке и инноватике проработать вопрос четвертого губернаторского мегагранта на создание лаборатории по новому высокотехнологическому направлению и совместно с Советом молодых ученых предложить как научное направление работы лаборатории, так и индустриальных партнеров и параметры софинансирования. Размер гранта будет не менее, чем три уже действующих гранта в регионе.
 
Тульская областьАлексей Дюмин
 
 
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