https://ria.ru/20230317/stipendii-1858542301.html

Дюмин поручил вдвое увеличить стипендии тульским аспирантам

Дюмин поручил вдвое увеличить стипендии тульским аспирантам - РИА Новости, 17.03.2023

Дюмин поручил вдвое увеличить стипендии тульским аспирантам

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил увеличить количество региональных правительственных стипендий аспирантам в два раза – с 10 до 20 тысяч рублей, РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:58

2023-03-17T11:58

2023-03-17T11:58

тульская область

алексей дюмин

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ТУЛА, 17 мар — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил увеличить количество региональных правительственных стипендий аспирантам в два раза – с 10 до 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительствf Тульской области.Накануне Дюмин встретился в научно-исследовательском центре "БиоХимТех" Тульского государственного университета (ТулГУ) с молодыми учеными региона."С момента образования НОЦ "ТулаТЕХ" в 2020 году мы совместно с нашими опорными университетами начали создавать условия для работы молодых учёных. За 2021-2022 годы на эти цели направлено почти полмиллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников. На них мы открыли 21 новую лабораторию, создали в университетах более 170 рабочих мест для исследователей, на 133 из которых пришли молодые учёные. Мы расширили перечень адресных региональных мер поддержки учёных. Во многом благодаря вам, молодым ученым, Тульская область вошла в пятерку лидеров в стране по доле исследователей в возрасте до 29 лет. Мной принято решение увеличить количество правительственных стипендий аспирантам с 20 до 50, а их размер поднять с 10 до 20 тысяч рублей", – приводят в пресс-службе слова главы региона.В свою очередь, министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко отметил, что программа мегагрантов уже помогла сформировать в двух новых лабораториях молодые исследовательские коллективы под руководством ведущих учёных. В этом году из бюджета области будет выделен ещё один мегагрант – 75 миллионов рублей.Дюмин поручил комитету по науке и инноватике проработать вопрос четвертого губернаторского мегагранта на создание лаборатории по новому высокотехнологическому направлению и совместно с Советом молодых ученых предложить как научное направление работы лаборатории, так и индустриальных партнеров и параметры софинансирования. Размер гранта будет не менее, чем три уже действующих гранта в регионе.

https://ria.ru/20230306/avtomobili-1856190769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин