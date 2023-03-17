https://ria.ru/20230317/soveschanie-1858621404.html
Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.03.2023
Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:05
2023-03-17T20:05
2023-03-17T20:06
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.
россия
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РИА Новости
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4.7
96
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LIVE: Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
LIVE: Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
2023-03-17T20:05
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PT1M16S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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5
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.
2023-03-17T20:05
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PT1M16S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.