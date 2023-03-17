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Российские саперы очищают от украинских мин берег Каховского водохранилища - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:44 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/sapery-1858714300.html
Российские саперы очищают от украинских мин берег Каховского водохранилища
Российские саперы очищают от украинских мин берег Каховского водохранилища - РИА Новости, 17.03.2023
Российские саперы очищают от украинских мин берег Каховского водохранилища
Саперные подразделения Вооруженных сил России расчищают от мин, установленных украинскими боевиками, берег Каховского водохранилища, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:44
2023-03-17T20:44
специальная военная операция на украине
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Саперные подразделения Вооруженных сил России расчищают от мин, установленных украинскими боевиками, берег Каховского водохранилища, передает корреспондент РИА Новости. Подразделения саперов Вооруженных сил России расчищают от якорных мин берег Каховского водохранилища в зонах, где могут находиться местные жители. Часть мин, установленных украинскими боевиками на противоположном берегу водохранилища, сорвались с якоря и их выбросило на берег. После обнаружения и осмотра мины уничтожаются дистанционно накладным зарядом. "В ходе инженерной разведки очень часто натыкаемся на различные боеприпасы в нерабочем состоянии, а также боеприпасы, установленные нештатно ...Уровень воды упал (в Каховском водохранилище - ред.). Все чаше и чаше боеприпасы всплывают. Они могут навредить мирному населению, поэтому мы уничтожаем их на месте. Сегодня были обнаружены три якорные речные мины. Они без датчиков цели и оторваны от якорей. Их выбросило на берег. Приняли решение уничтожить их на месте ", - рассказал РИА Новости командир саперного подразделения ВС РФ .
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Российские саперы очищают от украинских мин берег Каховского водохранилища

Саперные подразделения ВС России очищают от украинских мин берег Каховского водохранилища

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на Каховское водохранилище в Энергодаре
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости
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Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Саперные подразделения Вооруженных сил России расчищают от мин, установленных украинскими боевиками, берег Каховского водохранилища, передает корреспондент РИА Новости.
Подразделения саперов Вооруженных сил России расчищают от якорных мин берег Каховского водохранилища в зонах, где могут находиться местные жители. Часть мин, установленных украинскими боевиками на противоположном берегу водохранилища, сорвались с якоря и их выбросило на берег. После обнаружения и осмотра мины уничтожаются дистанционно накладным зарядом.
"В ходе инженерной разведки очень часто натыкаемся на различные боеприпасы в нерабочем состоянии, а также боеприпасы, установленные нештатно ...Уровень воды упал (в Каховском водохранилище - ред.). Все чаше и чаше боеприпасы всплывают. Они могут навредить мирному населению, поэтому мы уничтожаем их на месте. Сегодня были обнаружены три якорные речные мины. Они без датчиков цели и оторваны от якорей. Их выбросило на берег. Приняли решение уничтожить их на месте ", - рассказал РИА Новости командир саперного подразделения ВС РФ .
 
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