https://ria.ru/20230317/russkiy-1858495123.html

В Зимбабве откроется центр изучения русского языка

В Зимбабве откроется центр изучения русского языка - РИА Новости, 17.03.2023

В Зимбабве откроется центр изучения русского языка

В Университете Зимбабве скоро откроется центр изучения русского языка, заявил в интервью РИА Новости министр высшего образования, инноваций, науки и развития... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T09:53

2023-03-17T09:53

2023-03-17T09:53

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ХАРАРЕ, 17 мар - РИА Новости. В Университете Зимбабве скоро откроется центр изучения русского языка, заявил в интервью РИА Новости министр высшего образования, инноваций, науки и развития технологий страны Амон Мурвира. "В Университете Зимбабве сейчас будет запущен центр изучения русского центра", - сказал он. Министр отметил, что раньше зимбабвийцы учили русский на курсах при посольстве. Он добавил, что Зимбабве гордится прогрессом в образовательном и научном сотрудничестве с Россией. По его словам, за последние 5 лет министерство образования и науки РФ и министерство высшего образования, инноваций, науки и развития технологий Зимбабве подписали несколько ключевых меморандумов о взаимопонимании в сфере высшего образования, науки и технического сотрудничества, а также о взаимном признании дипломов. "Действуют соглашения между Зимбабве и "Росатомом" о подготовке кадров в области ядерных технологий, соглашение между Зимбабвийским космическим агентством и "Роскосмосом", а также двусторонние соглашения между российскими и зимбабвийскими университетами в рамках Российско-Африканского сетевого университета", - заявил министр. "Мы гордимся нашими отношениями с РФ в сфере науки и образования. У нас постоянно идет обмены делегациями. Конечно, наши отношения с Россией насчитывают не один год, но за последние 5 лет мы значительно продвинулись в практических результатах", - сказал он. Министр напомнил, что многие профессора в Зимбабве учились в России и говорят по-русски, что является важным фактором в научных обменах. Он добавил, что важный аспект в отношениях России и Зимбабве – это борьба за независимость, когда большинство бойцов в Зимбабве получали подготовку в СССР. "Мы считаем, что все эти факты нужно задокументировать. Россия помогает нам в этом важном деле – основании Музея освобождения Африки. Мы полагаем, что создание музея ознаменует определенный этап в наших отношениях", - подчеркнул министр. Он отметил, что Зимбабве хочет сотрудничать с археологами из России. "Я уверен, что частью нашего сотрудничества будут проекты с российскими археологами. Поскольку в России хорошо развиты технологии по освоению минералов, то и в археологии должны быть успехи", - сказал он. Он отметил, что Зимбабве является одной из древнейших в мире цивилизаций, на территории Зимбабве находится много археологических памятников. "У нас было развито множество инженерных технологий – таких, как строительство и обработка металлов. Но потом началась эпоха колониализма, и мы переживали ужасные времена, пока не добились независимости", - пояснил министр. На территории Зимбабве в провинции Масвинго находится памятник каменной архитектуры "Великий Зимбабве", древний город, который датируется периодом с XII по XV века нашей эры.

https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857936263.html

https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857934925.html

https://ria.ru/20230315/torgovlya-1857931790.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, зимбабве, россия