Ушаков высказался о позиции Дании по расследованию ЧП на "Северных потоках"
Ушаков назвал позицию Дании по расследованию ЧП на "Северных потоках" неконструктивной
Помощник президента России Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков назвал позицию Дании в отношении предложения России о совместном расследовании на Северных потоках неконструктивной, отметив, что объективности в самостоятельном расследовании Дании будет недостаточно.
Ранее издание Local Denmark со ссылкой на министра иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссена сообщило, что Копенгаген не даст разрешения Москве принять участие в расследовании диверсии на "Северных потоках". По его словам, в Дании, Швеции и ФРГ соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять.
"Совершенно не конструктивная позиция, неконструктивный подход. Какое там расследование будут проводить сами датчане, мы не знаем, но объективности в нем будет явно недостаточно, поскольку нас не хотят допускать к нему", - сказал Ушаков журналистам, комментируя заявления главы МИД Дании.
Он рассказал, что лично дважды вызывал к себе временного поверенного в делах Дании и предлагал ее властям рассмотреть возможность проведения совместного расследования с участием специалистов МЧС, и "в случае обнаружения какого-то опасного элемента провести разминирование" на трубопроводе "Северный поток", но ответ "был достаточно нечетким".
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.