https://ria.ru/20230317/rassledovanie-1858640572.html

Ушаков высказался о позиции Дании по расследованию ЧП на "Северных потоках"

Ушаков высказался о позиции Дании по расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 17.03.2023

Ушаков высказался о позиции Дании по расследованию ЧП на "Северных потоках"

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков назвал позицию Дании в отношении предложения России о совместном расследовании на Северных потоках... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T16:24

2023-03-17T16:24

2023-03-17T16:27

в мире

дания

юрий ушаков

северный поток

северный поток — 2

газпром

ларс лёкке расмуссен

швеция

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков назвал позицию Дании в отношении предложения России о совместном расследовании на Северных потоках неконструктивной, отметив, что объективности в самостоятельном расследовании Дании будет недостаточно. Ранее издание Local Denmark со ссылкой на министра иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссена сообщило, что Копенгаген не даст разрешения Москве принять участие в расследовании диверсии на "Северных потоках". По его словам, в Дании, Швеции и ФРГ соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять. "Совершенно не конструктивная позиция, неконструктивный подход. Какое там расследование будут проводить сами датчане, мы не знаем, но объективности в нем будет явно недостаточно, поскольку нас не хотят допускать к нему", - сказал Ушаков журналистам, комментируя заявления главы МИД Дании. Он рассказал, что лично дважды вызывал к себе временного поверенного в делах Дании и предлагал ее властям рассмотреть возможность проведения совместного расследования с участием специалистов МЧС, и "в случае обнаружения какого-то опасного элемента провести разминирование" на трубопроводе "Северный поток", но ответ "был достаточно нечетким". В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230316/rassledovanie-1858445899.html

https://ria.ru/20230315/potok-1858056098.html

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в мире, дания, юрий ушаков, северный поток, северный поток — 2, газпром, ларс лёкке расмуссен, швеция, авария на "северных потоках"