https://ria.ru/20230317/rassledovanie-1858478122.html
Филиппо раскритиковал недопуск России к расследованию по "Северным потокам"
Филиппо раскритиковал недопуск России к расследованию по "Северным потокам" - РИА Новости, 17.03.2023
Филиппо раскритиковал недопуск России к расследованию по "Северным потокам"
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в интервью РИА Новости, что считает абсурдным не допускать Россию к расследованию подрыва "Северных... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T07:42
2023-03-17T07:42
2023-03-17T07:42
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европа
германия
владимир путин
анастасия иванова
генеральная прокуратура рф
газпром
северный поток
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в интервью РИА Новости, что считает абсурдным не допускать Россию к расследованию подрыва "Северных потоков". Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Россия продолжит настаивать на расследовании по "Северным потокам" с ее участием, но пока никакого прогресса нет. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
https://ria.ru/20230316/rassledovanie-1858433883.html
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россия, европа, германия, владимир путин, анастасия иванова, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток
Россия, Европа, Германия, Владимир Путин, Анастасия Иванова, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток
Филиппо раскритиковал недопуск России к расследованию по "Северным потокам"
Политик Филиппо: запрет на участие России в расследовании по "Северных потокам" абсурден