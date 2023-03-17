Рейтинг@Mail.ru
Филиппо раскритиковал недопуск России к расследованию по "Северным потокам" - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/rassledovanie-1858478122.html
Филиппо раскритиковал недопуск России к расследованию по "Северным потокам"
Филиппо раскритиковал недопуск России к расследованию по "Северным потокам" - РИА Новости, 17.03.2023
Филиппо раскритиковал недопуск России к расследованию по "Северным потокам"
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в интервью РИА Новости, что считает абсурдным не допускать Россию к расследованию подрыва "Северных... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T07:42
2023-03-17T07:42
россия
европа
германия
владимир путин
анастасия иванова
генеральная прокуратура рф
газпром
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в интервью РИА Новости, что считает абсурдным не допускать Россию к расследованию подрыва "Северных потоков". Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Россия продолжит настаивать на расследовании по "Северным потокам" с ее участием, но пока никакого прогресса нет. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
https://ria.ru/20230316/rassledovanie-1858433883.html
россия
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_81:60:926:694_1920x0_80_0_0_e901ee691368859f437e22a1681335cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, германия, владимир путин, анастасия иванова, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток
Россия, Европа, Германия, Владимир Путин, Анастасия Иванова, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток
Филиппо раскритиковал недопуск России к расследованию по "Северным потокам"

Политик Филиппо: запрет на участие России в расследовании по "Северных потокам" абсурден

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в интервью РИА Новости, что считает абсурдным не допускать Россию к расследованию подрыва "Северных потоков".
«
"Это просто абсурдно, ведь Россия – собственник этих газопроводов, ее это расследование касается в первую очередь. Не допускать ее к участию - это ненормально", - сказал Филиппо в ответ на вопрос, что он думает о недопуске РФ к расследованию ЧП с "Северными потоками".
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Россия продолжит настаивать на расследовании по "Северным потокам" с ее участием, но пока никакого прогресса нет.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
МИД ответил на отказ Дании в доступе к расследованию по "Северным потокам"
Вчера, 20:19
 
РоссияЕвропаГерманияВладимир ПутинАнастасия ИвановаГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала