https://ria.ru/20230317/puteshestviya-1858313433.html

В АТОР рассказали, как подорожали путевки на майские праздники

В АТОР рассказали, как подорожали путевки на майские праздники - РИА Новости, 17.03.2023

В АТОР рассказали, как подорожали путевки на майские праздники

Туроператоры рассказали, как изменились за год цены на путевки на длинные майские выходные, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:57

2023-03-17T11:57

2023-03-17T11:57

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

египет

турция

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Туроператоры рассказали, как изменились за год цены на путевки на длинные майские выходные, сообщает АТОР."По сравнению с прошлым годом средние цены на туры в качественные отели ОАЭ на период майских праздников остались приблизительно на том же уровне, Египет подорожал на 15 процентов, Турция — на 30 процентов, Россия показывает рост на 12-15 процентов", — пояснили в ассоциации. Средняя стоимость десятидневной путевки по России с вылетом из Москвы и размещением в четырех- и пятизвездочных отелях составляет 100 тысяч рублей на двоих. За аналогичный отдых в Турции придется отдать 145 тысяч, в Египте — 220 тысяч, в Эмиратах — 225 тысяч, в Таиланде — 315 тысяч рублей. В ассоциации также отметили, что дефицита мест в гостиницах на майские праздники нет. "Практически все варианты как в России, так и за рубежом, кроме некоторых люксовых номеров VIP-сегмента, доступны к подтверждению", — указали в АТОР.

https://ria.ru/20230312/egipet-1857081361.html

египет

турция

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), египет, турция