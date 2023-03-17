https://ria.ru/20230317/puteshestviya-1858313433.html
В АТОР рассказали, как подорожали путевки на майские праздники
В АТОР рассказали, как подорожали путевки на майские праздники - РИА Новости, 17.03.2023
В АТОР рассказали, как подорожали путевки на майские праздники
Туроператоры рассказали, как изменились за год цены на путевки на длинные майские выходные, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:57
2023-03-17T11:57
2023-03-17T11:57
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
египет
турция
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Туроператоры рассказали, как изменились за год цены на путевки на длинные майские выходные, сообщает АТОР."По сравнению с прошлым годом средние цены на туры в качественные отели ОАЭ на период майских праздников остались приблизительно на том же уровне, Египет подорожал на 15 процентов, Турция — на 30 процентов, Россия показывает рост на 12-15 процентов", — пояснили в ассоциации. Средняя стоимость десятидневной путевки по России с вылетом из Москвы и размещением в четырех- и пятизвездочных отелях составляет 100 тысяч рублей на двоих. За аналогичный отдых в Турции придется отдать 145 тысяч, в Египте — 220 тысяч, в Эмиратах — 225 тысяч, в Таиланде — 315 тысяч рублей. В ассоциации также отметили, что дефицита мест в гостиницах на майские праздники нет. "Практически все варианты как в России, так и за рубежом, кроме некоторых люксовых номеров VIP-сегмента, доступны к подтверждению", — указали в АТОР.
https://ria.ru/20230312/egipet-1857081361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), египет, турция
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Египет, Турция
В АТОР рассказали, как подорожали путевки на майские праздники
АТОР: туры на майские праздники в Египет и по России за год подорожали на 15 процентов
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Туроператоры рассказали, как изменились за год цены на путевки на длинные майские выходные, сообщает АТОР.
"По сравнению с прошлым годом средние цены на туры в качественные отели ОАЭ на период майских праздников остались приблизительно на том же уровне, Египет подорожал на 15 процентов, Турция — на 30 процентов, Россия показывает рост на 12-15 процентов", — пояснили в ассоциации.
Средняя стоимость десятидневной путевки по России с вылетом из Москвы и размещением в четырех- и пятизвездочных отелях составляет 100 тысяч рублей на двоих. За аналогичный отдых в Турции придется отдать 145 тысяч, в Египте — 220 тысяч, в Эмиратах — 225 тысяч, в Таиланде — 315 тысяч рублей.
В ассоциации также отметили, что дефицита мест в гостиницах на майские праздники нет. "Практически все варианты как в России, так и за рубежом, кроме некоторых люксовых номеров VIP-сегмента, доступны к подтверждению", — указали в АТОР.
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