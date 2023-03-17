https://ria.ru/20230317/puteshestviya-1858309310.html

Названы самые популярные у россиян страны для отдыха зимой

Названы самые популярные у россиян страны для отдыха зимой - РИА Новости, 17.03.2023

Названы самые популярные у россиян страны для отдыха зимой

Турция, Таиланд и ОАЭ стали самыми популярными направлениями у россиян для отдыха прошедшей зимой, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:59

2023-03-17T10:59

2023-03-17T10:59

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

турция

таиланд

оаэ

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Турция, Таиланд и ОАЭ стали самыми популярными направлениями у россиян для отдыха прошедшей зимой, сообщает АТОР. На четыре страны пришлись 90 процентов всех поездок из 2,425 миллиона, совершенных по десяти наиболее популярным направлениям.На первом месте — Турция, куда отправилось чуть менее трети туристов. Самым востребованным городом там стал Стамбул. Почти четверть путешественников выбрали Таиланд. Многие поехали в ОАЭ и Египет.Быстрее всего увеличивался интерес к поездке в Турцию (+104 процента к прошлой зиме), на Шри-Ланку (+88 процентов) и ОАЭ (+75 процентов). Турпоток на Кубу, Сейшелы и в Египет сократился. Это следствие недостаточного объема авиаперевозки, отметили в ассоциации. Турция стала наиболее демократичным по цене зарубежным направлением зимы: путевки туда можно было купить за 70-120 тысяч рублей на десять ночей на двоих.ОАЭ — на втором месте списка ценовой доступности. Десять дней там вдвоем можно было провести за 140 тысяч рублей. На третьем месте — Гоа, отдохнуть в котором можно было за 150 тысяч рублей. Каникулы в Египте обходились в среднем в 170 тысяч рублей, а в Катаре — около 175 тысяч рублей.В ассоциации добавили, что внутри России более половины всех продаж на организованном рынке занял Краснодарский край. На втором и третьем местах — столичный регион (Москва и Подмосковье) и Санкт-Петербург. Пользовался популярностью также горнолыжный отдых на курортах и в санаториях Кавминвод.

https://ria.ru/20230316/ator-1858265243.html

турция

таиланд

оаэ

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), турция, таиланд, оаэ