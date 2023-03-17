https://ria.ru/20230317/privilegii-1858604527.html

Мишустин рассказал о привилегиях для жителей осажденного Сталинграда

Мишустин рассказал о привилегиях для жителей осажденного Сталинграда - РИА Новости, 17.03.2023

Мишустин рассказал о привилегиях для жителей осажденного Сталинграда

Правительство РФ подготовило поправки в законодательство о привилегиях для жителей осажденного Сталинграда, которые смогут претендовать на те же льготы, что и... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:42

2023-03-17T14:42

2023-03-17T14:42

общество

сталинградская битва (1942-1943)

михаил мишустин

правительство рф

сталинград

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство РФ подготовило поправки в законодательство о привилегиях для жителей осажденного Сталинграда, которые смогут претендовать на те же льготы, что и ветераны Великой Отечественной войны, в том числе на получение двух пенсий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В текущем году мы отмечаем очень значимое событие отечественной истории, которое напоминает о невероятном мужестве и силе духа нашего народа, 80 лет прошло со дня победы в Сталинградской битве - это было великое сражение, когда советские войска разгромили немецко-фашистские силы. Граждане, которые в то время находились на территории города, награждены знаком "Житель осажденного Сталинграда". По поручению президента правительство подготовило поправки в законодательство, чтобы с этого года они получали такие же привилегии, как и ветераны Великой Отечественной войны", - сказал Мишустин на заседании кабмина.Он отметил, что эти люди заслуживают наибольшего уважения, поскольку выстояли в Великой Отечественной войне - самой жестокой и кровопролитной в мировой истории, государство обязано обеспечить им должное внимание."Соответствущие гарантии социальной защиты, в том числе право на одновременное получение двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, ну а также возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета", - уточнил Мишустин.

https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849155874.html

https://ria.ru/20230201/rodina-1848925415.html

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общество, сталинградская битва (1942-1943), михаил мишустин, правительство рф, сталинград