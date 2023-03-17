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Мишустин рассказал о привилегиях для жителей осажденного Сталинграда
Мишустин рассказал о привилегиях для жителей осажденного Сталинграда - РИА Новости, 17.03.2023
Мишустин рассказал о привилегиях для жителей осажденного Сталинграда
Правительство РФ подготовило поправки в законодательство о привилегиях для жителей осажденного Сталинграда, которые смогут претендовать на те же льготы, что и... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:42
2023-03-17T14:42
2023-03-17T14:42
общество
сталинградская битва (1942-1943)
михаил мишустин
правительство рф
сталинград
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство РФ подготовило поправки в законодательство о привилегиях для жителей осажденного Сталинграда, которые смогут претендовать на те же льготы, что и ветераны Великой Отечественной войны, в том числе на получение двух пенсий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В текущем году мы отмечаем очень значимое событие отечественной истории, которое напоминает о невероятном мужестве и силе духа нашего народа, 80 лет прошло со дня победы в Сталинградской битве - это было великое сражение, когда советские войска разгромили немецко-фашистские силы. Граждане, которые в то время находились на территории города, награждены знаком "Житель осажденного Сталинграда". По поручению президента правительство подготовило поправки в законодательство, чтобы с этого года они получали такие же привилегии, как и ветераны Великой Отечественной войны", - сказал Мишустин на заседании кабмина.Он отметил, что эти люди заслуживают наибольшего уважения, поскольку выстояли в Великой Отечественной войне - самой жестокой и кровопролитной в мировой истории, государство обязано обеспечить им должное внимание."Соответствущие гарантии социальной защиты, в том числе право на одновременное получение двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, ну а также возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета", - уточнил Мишустин.
https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849155874.html
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общество, сталинградская битва (1942-1943), михаил мишустин, правительство рф, сталинград
Общество, Сталинградская битва (1942-1943), Михаил Мишустин, Правительство РФ, Сталинград
Мишустин рассказал о привилегиях для жителей осажденного Сталинграда
Правительство подготовило поправки о привилегиях для жителей осажденного Сталинграда
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство РФ подготовило поправки в законодательство о привилегиях для жителей осажденного Сталинграда, которые смогут претендовать на те же льготы, что и ветераны Великой Отечественной войны, в том числе на получение двух пенсий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В текущем году мы отмечаем очень значимое событие отечественной истории, которое напоминает о невероятном мужестве и силе духа нашего народа, 80 лет прошло со дня победы в Сталинградской битве - это было великое сражение, когда советские войска разгромили немецко-фашистские силы. Граждане, которые в то время находились на территории города, награждены знаком "Житель осажденного Сталинграда". По поручению президента правительство подготовило поправки в законодательство, чтобы с этого года они получали такие же привилегии, как и ветераны Великой Отечественной войны", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
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Он отметил, что эти люди заслуживают наибольшего уважения, поскольку выстояли в Великой Отечественной войне - самой жестокой и кровопролитной в мировой истории, государство обязано обеспечить им должное внимание.
"Соответствущие гарантии социальной защиты, в том числе право на одновременное получение двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, ну а также возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета", - уточнил Мишустин.
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