https://ria.ru/20230317/pridnestrove-1858672612.html

Двоих жителей Приднестровья задержали за содействие в подготовке терактов

Двоих жителей Приднестровья задержали за содействие в подготовке терактов - РИА Новости, 17.03.2023

Двоих жителей Приднестровья задержали за содействие в подготовке терактов

Прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской республики Анатолий Гурецкий сообщил в пятницу о задержании двух жителей ПМР, которые причастны к подготовке... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:44

2023-03-17T17:44

2023-03-17T18:02

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тирасполь

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской республики Анатолий Гурецкий сообщил в пятницу о задержании двух жителей ПМР, которые причастны к подготовке терактов по заданию Службы безопасности Украины."Задержаны ещё два человека, которые имеют отношение к тому, что произошло. Не с точки зрения непосредственного участия в подготовке теракта, а в том или ином содействии. Это граждане Приднестровья", - сказала он в эфире телеканала "Первый Приднестровский".Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами."Первый Приднестровский" канал со ссылкой на следствие сообщал, что для этого был куплен Land Rover, в двери машины установили восемь килограммов гексогена, шурупы, гайки и проволоку. Взрыв должен был произойти, когда с ней поравняется приднестровский чиновник. В ходе оперативно-следственных мероприятий транспортное средство было изъято и обезврежено, назначены специальные экспертизы.Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.

https://ria.ru/20230314/pridnestrove-1857806670.html

https://ria.ru/20230310/terakt-1857035080.html

тирасполь

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, тирасполь, приднестровская молдавская республика