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Площадь пожара в астраханском заповеднике выросла еще на тысячу гектаров - РИА Новости, 17.03.2023
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19:14 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/pozhar-1858699298.html
Площадь пожара в астраханском заповеднике выросла еще на тысячу гектаров
Площадь пожара в астраханском заповеднике выросла еще на тысячу гектаров - РИА Новости, 17.03.2023
Площадь пожара в астраханском заповеднике выросла еще на тысячу гектаров
Площадь природного пожара в Астраханском заповеднике в течение дня выросла еще на 1 тысячу гектаров и к вечеру пятницы составила 9 тысяч гектаров, сообщил РИА... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:14
2023-03-17T19:14
пожары
природные пожары в россии
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь природного пожара в Астраханском заповеднике в течение дня выросла еще на 1 тысячу гектаров и к вечеру пятницы составила 9 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника. Пожар начался на Обжоровском участке заповедника в ночь на четверг. К утру пятницы его площадь составила около 8 тысяч гектаров, из которых около 350 гектаров - лес. Тушение осложняется неослабевающим ветром с порывами до 17 метров в секунду, труднодоступной местностью и большим количеством сухого горючего материала - отмершего тростника и валежной древесины. Пожар тушат 38 человек и 19 единиц техники. По данным областного МЧС, угрозы населенному пункту Блиново, расположенному поблизости от Астраханского заповедника, нет.
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пожары, природные пожары в россии, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, астраханская область
пожары, Природные пожары в России, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Астраханская область
Площадь пожара в астраханском заповеднике выросла еще на тысячу гектаров

Площадь пожара в астраханском заповеднике в течение дня выросла до девяти тысяч гектаров

© Фото : Астраханский биосферный заповедник / TelegramПожар в Астраханском заповеднике
Пожар в Астраханском заповеднике - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : Астраханский биосферный заповедник / Telegram
Пожар в Астраханском заповеднике
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь природного пожара в Астраханском заповеднике в течение дня выросла еще на 1 тысячу гектаров и к вечеру пятницы составила 9 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника.
Пожар начался на Обжоровском участке заповедника в ночь на четверг. К утру пятницы его площадь составила около 8 тысяч гектаров, из которых около 350 гектаров - лес.
«
"Ориентировочная площадь, пройденная природным пожаром, составляет около 9 тысяч гектаров, в том числе около 380 гектаров - лесная площадь", - сказал он.
Тушение осложняется неослабевающим ветром с порывами до 17 метров в секунду, труднодоступной местностью и большим количеством сухого горючего материала - отмершего тростника и валежной древесины.
Пожар тушат 38 человек и 19 единиц техники. По данным областного МЧС, угрозы населенному пункту Блиново, расположенному поблизости от Астраханского заповедника, нет.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
В России начался сезон лесных пожаров
13 марта, 12:49
 
пожарыПриродные пожары в РоссииПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияАстраханская область
 
 
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