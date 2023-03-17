https://ria.ru/20230317/pozhar-1858699298.html

Площадь пожара в астраханском заповеднике выросла еще на тысячу гектаров

Площадь пожара в астраханском заповеднике выросла еще на тысячу гектаров - РИА Новости, 17.03.2023

Площадь пожара в астраханском заповеднике выросла еще на тысячу гектаров

Площадь природного пожара в Астраханском заповеднике в течение дня выросла еще на 1 тысячу гектаров и к вечеру пятницы составила 9 тысяч гектаров, сообщил РИА... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T19:14

2023-03-17T19:14

2023-03-17T19:14

пожары

природные пожары в россии

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь природного пожара в Астраханском заповеднике в течение дня выросла еще на 1 тысячу гектаров и к вечеру пятницы составила 9 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника. Пожар начался на Обжоровском участке заповедника в ночь на четверг. К утру пятницы его площадь составила около 8 тысяч гектаров, из которых около 350 гектаров - лес. Тушение осложняется неослабевающим ветром с порывами до 17 метров в секунду, труднодоступной местностью и большим количеством сухого горючего материала - отмершего тростника и валежной древесины. Пожар тушат 38 человек и 19 единиц техники. По данным областного МЧС, угрозы населенному пункту Блиново, расположенному поблизости от Астраханского заповедника, нет.

https://ria.ru/20230313/pozhary-1857501493.html

россия

астраханская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, астраханская область