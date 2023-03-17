https://ria.ru/20230317/postradavshie-1858673952.html
В ДТП на остановке в Красном Селе пострадали трое взрослых и два ребенка
В ДТП на остановке в Красном Селе пострадали трое взрослых и два ребенка - РИА Новости, 17.03.2023
В ДТП на остановке в Красном Селе пострадали трое взрослых и два ребенка
Пять человек, включая двух детей, по предварительным данным, пострадали в ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где микроавтобус въехал на остановку,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:51
2023-03-17T17:51
2023-03-17T17:51
происшествия
красносельский район
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, по предварительным данным, пострадали в ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где микроавтобус въехал на остановку, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Как сообщал региональный главк ГУМВД РФ, в пятницу в 16.33 мск в полицию Красносельского района поступило сообщение о ДТП на пересечении улицы Первого мая и проспекта Ленина. По предварительной информации, по "неустановленной причине" микроавтобус "Форд Транзит" выехал на остановку общественного транспорта. В аварии пострадали несколько человек, в том числе дети, информировала полиция. "Всего пять пострадавших, из них двое детей", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
https://ria.ru/20230301/vladivostok-1855008193.html
красносельский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красносельский район, санкт-петербург, россия
Происшествия, Красносельский район, Санкт-Петербург, Россия
В ДТП на остановке в Красном Селе пострадали трое взрослых и два ребенка
В ДТП на остановке в Красносельском районе Петербурга пострадали пять человек