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В ДТП на остановке в Красном Селе пострадали трое взрослых и два ребенка - РИА Новости, 17.03.2023
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17:51 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/postradavshie-1858673952.html
В ДТП на остановке в Красном Селе пострадали трое взрослых и два ребенка
В ДТП на остановке в Красном Селе пострадали трое взрослых и два ребенка - РИА Новости, 17.03.2023
В ДТП на остановке в Красном Селе пострадали трое взрослых и два ребенка
Пять человек, включая двух детей, по предварительным данным, пострадали в ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где микроавтобус въехал на остановку,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:51
2023-03-17T17:51
происшествия
красносельский район
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, по предварительным данным, пострадали в ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где микроавтобус въехал на остановку, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Как сообщал региональный главк ГУМВД РФ, в пятницу в 16.33 мск в полицию Красносельского района поступило сообщение о ДТП на пересечении улицы Первого мая и проспекта Ленина. По предварительной информации, по "неустановленной причине" микроавтобус "Форд Транзит" выехал на остановку общественного транспорта. В аварии пострадали несколько человек, в том числе дети, информировала полиция. "Всего пять пострадавших, из них двое детей", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
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красносельский район
санкт-петербург
россия
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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60
353
60
происшествия, красносельский район, санкт-петербург, россия
Происшествия, Красносельский район, Санкт-Петербург, Россия
В ДТП на остановке в Красном Селе пострадали трое взрослых и два ребенка

В ДТП на остановке в Красносельском районе Петербурга пострадали пять человек

© фото очевидцаНа месте ДТП в Красном селе, где микроавтобус сбил пешеходов
На месте ДТП в Красном селе, где микроавтобус сбил пешеходов
© фото очевидца
На месте ДТП в Красном селе, где микроавтобус сбил пешеходов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, по предварительным данным, пострадали в ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где микроавтобус въехал на остановку, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Как сообщал региональный главк ГУМВД РФ, в пятницу в 16.33 мск в полицию Красносельского района поступило сообщение о ДТП на пересечении улицы Первого мая и проспекта Ленина. По предварительной информации, по "неустановленной причине" микроавтобус "Форд Транзит" выехал на остановку общественного транспорта. В аварии пострадали несколько человек, в том числе дети, информировала полиция.
"Всего пять пострадавших, из них двое детей", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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ПроисшествияКрасносельский районСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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