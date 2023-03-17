https://ria.ru/20230317/postradavshie-1858673952.html

В ДТП на остановке в Красном Селе пострадали трое взрослых и два ребенка

В ДТП на остановке в Красном Селе пострадали трое взрослых и два ребенка - РИА Новости, 17.03.2023

В ДТП на остановке в Красном Селе пострадали трое взрослых и два ребенка

Пять человек, включая двух детей, по предварительным данным, пострадали в ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где микроавтобус въехал на остановку,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:51

2023-03-17T17:51

2023-03-17T17:51

происшествия

красносельский район

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, по предварительным данным, пострадали в ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где микроавтобус въехал на остановку, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Как сообщал региональный главк ГУМВД РФ, в пятницу в 16.33 мск в полицию Красносельского района поступило сообщение о ДТП на пересечении улицы Первого мая и проспекта Ленина. По предварительной информации, по "неустановленной причине" микроавтобус "Форд Транзит" выехал на остановку общественного транспорта. В аварии пострадали несколько человек, в том числе дети, информировала полиция. "Всего пять пострадавших, из них двое детей", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.

https://ria.ru/20230301/vladivostok-1855008193.html

красносельский район

санкт-петербург

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красносельский район, санкт-петербург, россия