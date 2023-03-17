https://ria.ru/20230317/pogoda-1858482075.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 17.03.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Жителей Москвы в пятницу ожидает погода без осадков, температура воздуха поднимется до плюс 4 градусов, атмосферное давление вырастет до 758 миллиметров... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:25
2023-03-17T08:25
2023-03-17T08:25
погода
москва
александр синенков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Жителей Москвы в пятницу ожидает погода без осадков, температура воздуха поднимется до плюс 4 градусов, атмосферное давление вырастет до 758 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду без осадков. Днем в столице плюс 2 - плюс 4, по области от нуля до плюс 5 градусов. Ветер северный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет повышаться и к вечеру достигнет 758 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230312/pogoda-1857372854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, александр синенков
Погода, Москва, Александр Синенков
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков: москвичей ожидает погода без осадков и до плюс четырех градусов