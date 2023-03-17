Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны спецоперации - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 17.03.2023 (обновлено: 14:47 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/otpusk-1858581497.html
Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны спецоперации
Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны спецоперации - РИА Новости, 17.03.2023
Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны спецоперации
Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны специальной военной операции, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:51
2023-03-17T14:47
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825859846_0:290:2296:1582_1920x0_80_0_0_fb2ae5bcbc12af47a77d94cc3d49a607.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны специальной военной операции, сообщили в Минобороны.Так, в свой первый отпуск после призыва прибыли Адам Джегутанов и Бислан Хачуков из Карачаево-Черкесии. Бойцы посетили родную школу и провели там урок мужества. Для всех участников спецоперации установили регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу. В плановые отпуска продолжают прибывать кадровые военные из зоны специальной военной операции, уточнили в министерстве.С поручением предоставить участникам боевых действий двухнедельный отпуск выступил в феврале Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.Призыв в рамках частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению Министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856399022.html
https://ria.ru/20230317/fond-1858479710.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825859846_0:0:2342:1757_1920x0_80_0_0_550e80b27a1573a980c0e4df32511b2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России, Безопасность
Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны спецоперации

Минобороны: мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны проведения спецоперации

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны специальной военной операции, сообщили в Минобороны.
«

"В свои первые отпуска из зоны проведения специальной военной операции прибыли военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации", — рассказали в ведомстве.

Так, в свой первый отпуск после призыва прибыли Адам Джегутанов и Бислан Хачуков из Карачаево-Черкесии. Бойцы посетили родную школу и провели там урок мужества.
Для всех участников спецоперации установили регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Минобороны определило порядок поступления россиян в добровольцы
7 марта, 14:32
В плановые отпуска продолжают прибывать кадровые военные из зоны специальной военной операции, уточнили в министерстве.
С поручением предоставить участникам боевых действий двухнедельный отпуск выступил в феврале Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
Призыв в рамках частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению Министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
Заседание Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Комиссия Госсовета готовит нормативную базу для фонда поддержки бойцов СВО
Вчера, 08:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСергей ШойгуЧастичная мобилизация в РоссииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала