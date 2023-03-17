Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны спецоперации
Минобороны: мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны проведения спецоперации
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны специальной военной операции, сообщили в Минобороны.
«
"В свои первые отпуска из зоны проведения специальной военной операции прибыли военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации", — рассказали в ведомстве.
Так, в свой первый отпуск после призыва прибыли Адам Джегутанов и Бислан Хачуков из Карачаево-Черкесии. Бойцы посетили родную школу и провели там урок мужества.
Для всех участников спецоперации установили регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.
В плановые отпуска продолжают прибывать кадровые военные из зоны специальной военной операции, уточнили в министерстве.
С поручением предоставить участникам боевых действий двухнедельный отпуск выступил в феврале Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
Призыв в рамках частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению Министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.