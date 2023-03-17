https://ria.ru/20230317/otpusk-1858581497.html

Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны спецоперации

Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны спецоперации - РИА Новости, 17.03.2023

Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны спецоперации

Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны специальной военной операции, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:51

2023-03-17T13:51

2023-03-17T14:47

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей шойгу

частичная мобилизация в россии

безопасность

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны специальной военной операции, сообщили в Минобороны.Так, в свой первый отпуск после призыва прибыли Адам Джегутанов и Бислан Хачуков из Карачаево-Черкесии. Бойцы посетили родную школу и провели там урок мужества. Для всех участников спецоперации установили регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу. В плановые отпуска продолжают прибывать кадровые военные из зоны специальной военной операции, уточнили в министерстве.С поручением предоставить участникам боевых действий двухнедельный отпуск выступил в феврале Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.Призыв в рамках частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению Министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856399022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии, безопасность