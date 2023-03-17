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Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 17.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска выпустили в пятницу по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T19:15

2023-03-17T19:15

2023-03-17T22:17

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дальнее – город Донецк Петровский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петровский район Донецка после обстрела ВСУ Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, ранены женщина и подросток 2023-03-17T19:15 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донецкая народная республика, донецк, сцкк, нато, видео