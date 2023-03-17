Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 17.03.2023 (обновлено: 22:17 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/obstrel-1858724918.html
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 17.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска выпустили в пятницу по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:15
2023-03-17T22:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
донецк
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857324609_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_d81675d0f9d792adc31793356c411240.jpg
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дальнее – город Донецк Петровский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
украина
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Петровский район Донецка после обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, ранены женщина и подросток
2023-03-17T19:15
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857324609_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_844701b096ef23f4eccae9535c8060c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, донецк, сцкк, нато, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2023-03-17T19:15
true
PT0M21S
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку четыре 155-миллиметровых снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДома и постройки, поврежденные в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.
Дома и постройки, поврежденные в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Дома и постройки, поврежденные в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дальнее – город Донецк Петровский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала