https://ria.ru/20230317/nyusha-1858578561.html

Чуда не случилось: Нюша разочаровала поклонников ремейком своего хита

Чуда не случилось: Нюша разочаровала поклонников ремейком своего хита - РИА Новости, 17.03.2023

Чуда не случилось: Нюша разочаровала поклонников ремейком своего хита

Певица Нюша (Анна Шурочкина) расстроила поклонников ремейком своего хита "Выбирать чудо", релиз которого состоялся в эту пятницу в Сети. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:17

2023-03-17T14:17

2023-03-17T14:17

шоубиз

нюша шурочкина (анна шурочкина)

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Певица Нюша (Анна Шурочкина) расстроила поклонников ремейком своего хита "Выбирать чудо", релиз которого состоялся в эту пятницу в Сети. В записи трека принял участие Arash (Араш Лабафзаде). В обновленной версии хита появились восточные мотивы, а также несколько куплетов на языке фарси в исполнении звезды 2000-х. Поклонники Нюши неоднозначно отреагировали на композицию. Многие написали, что ожидали чего-то большего и отметили, что "старый трек" был куда лучше. Но среди пользователей нашлись и те, кто положительно оценил старания исполнительницы. Оригинальная версия песни "Выбирать чудо" вышла в 2010 году. Написала ее сама Нюша. Жизнеутверждающая и позитивная композиция почти сразу стала хитом, а сама артистка удостоилась награды "Песня года 2010".

https://ria.ru/20220121/nyusha-1768878401.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

нюша шурочкина (анна шурочкина), знаменитости, музыка