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Чуда не случилось: Нюша разочаровала поклонников ремейком своего хита - РИА Новости, 17.03.2023
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Шоубиз
 
14:17 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/nyusha-1858578561.html
Чуда не случилось: Нюша разочаровала поклонников ремейком своего хита
Чуда не случилось: Нюша разочаровала поклонников ремейком своего хита - РИА Новости, 17.03.2023
Чуда не случилось: Нюша разочаровала поклонников ремейком своего хита
Певица Нюша (Анна Шурочкина) расстроила поклонников ремейком своего хита "Выбирать чудо", релиз которого состоялся в эту пятницу в Сети. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:17
2023-03-17T14:17
шоубиз
нюша шурочкина (анна шурочкина)
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Певица Нюша (Анна Шурочкина) расстроила поклонников ремейком своего хита "Выбирать чудо", релиз которого состоялся в эту пятницу в Сети. В записи трека принял участие Arash (Араш Лабафзаде). В обновленной версии хита появились восточные мотивы, а также несколько куплетов на языке фарси в исполнении звезды 2000-х. Поклонники Нюши неоднозначно отреагировали на композицию. Многие написали, что ожидали чего-то большего и отметили, что "старый трек" был куда лучше. Но среди пользователей нашлись и те, кто положительно оценил старания исполнительницы. Оригинальная версия песни "Выбирать чудо" вышла в 2010 году. Написала ее сама Нюша. Жизнеутверждающая и позитивная композиция почти сразу стала хитом, а сама артистка удостоилась награды "Песня года 2010".
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нюша шурочкина (анна шурочкина), знаменитости, музыка
Шоубиз, Нюша Шурочкина (Анна Шурочкина), Знаменитости, Музыка
Чуда не случилось: Нюша разочаровала поклонников ремейком своего хита

Певица Нюша разочаровала поклонников ремейком своего хита "Выбирать чудо"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПевица Нюша во время выступления
Певица Нюша во время выступления - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Певица Нюша (Анна Шурочкина) расстроила поклонников ремейком своего хита "Выбирать чудо", релиз которого состоялся в эту пятницу в Сети.
В записи трека принял участие Arash (Араш Лабафзаде). В обновленной версии хита появились восточные мотивы, а также несколько куплетов на языке фарси в исполнении звезды 2000-х.
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"Премьера", — подписала релиз певица на своей странице Вконтакте.

Поклонники Нюши неоднозначно отреагировали на композицию. Многие написали, что ожидали чего-то большего и отметили, что "старый трек" был куда лучше.
«
"Я ждала чего-то нового. Старый трек лучше!", "Скоро можно будет к Наташе Королевой в ретро-группу. Она тоже только старые песни поет", "Жалкая пародия на бывшую хорошую песню!", "Мужская партия звучит интересно и по-новому. Но когда вступает Нюша, отдает нафталином", – высказались комментаторы.
Но среди пользователей нашлись и те, кто положительно оценил старания исполнительницы.
«

"Рада возвращению прежней Нюши!", "Очень красиво вышло!", "Классная!", "Поете супер!" – написали поклонники.

Оригинальная версия песни "Выбирать чудо" вышла в 2010 году. Написала ее сама Нюша. Жизнеутверждающая и позитивная композиция почти сразу стала хитом, а сама артистка удостоилась награды "Песня года 2010".
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