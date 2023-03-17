https://ria.ru/20230317/nezhelatelno-1858658703.html
ГП признала нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии"
ГП признала нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии" - РИА Новости, 17.03.2023
ГП признала нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии"
Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Free Nations of PostRussia Forum... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:10
2023-03-17T17:10
2023-03-17T17:10
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Free Nations of PostRussia Forum ("Форум Свободных Народов ПостРоссии"), сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения Free Nations of PostRussia Forum ("Форум Свободных Народов ПостРоссии"), Польша", - говорится в сообщении. Как отмечается в релизе, деятельность организации угрожает основам конституционного строя и безопасности России, а ее руководители, иностранцы, постоянно проживающие в Литве, Великобритании, Чехии, "призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами". "В качестве постоянных экспертов на сессиях форума выступают лидеры этносепаратистских движений и иностранные спикеры, для которых характерна выраженная антироссийская настроенность, реализуемая в системной русофобской пропагандистской деятельности", - сообщается в релизе. "Форум" также публикует в интернете "недостоверные общественно значимые сведения о специальной военной операции", в связи с чем Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокировал доступ к сайту организации. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения НПО в соответствующий перечень.
https://ria.ru/20230313/npo-1857599525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
ГП признала нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии"
ГП признала деятельность польского "Форума свободных народов ПостРоссии" нежелательной
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости.
Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Free Nations of PostRussia Forum ("Форум Свободных Народов ПостРоссии"), сообщает
пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ
принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения Free Nations of PostRussia Forum ("Форум Свободных Народов ПостРоссии"), Польша", - говорится в сообщении.
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Как отмечается в релизе, деятельность организации угрожает основам конституционного строя и безопасности России, а ее руководители, иностранцы, постоянно проживающие в Литве, Великобритании, Чехии, "призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами".
"В качестве постоянных экспертов на сессиях форума выступают лидеры этносепаратистских движений и иностранные спикеры, для которых характерна выраженная антироссийская настроенность, реализуемая в системной русофобской пропагандистской деятельности", - сообщается в релизе.
"Форум" также публикует в интернете "недостоверные общественно значимые сведения о специальной военной операции", в связи с чем Роскомнадзор
по требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокировал доступ к сайту организации.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения НПО в соответствующий перечень.
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