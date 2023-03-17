https://ria.ru/20230317/nezhelatelno-1858658703.html

ГП признала нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии"

ГП признала нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии" - РИА Новости, 17.03.2023

ГП признала нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии"

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Free Nations of PostRussia Forum... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:10

2023-03-17T17:10

2023-03-17T17:10

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Free Nations of PostRussia Forum ("Форум Свободных Народов ПостРоссии"), сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения Free Nations of PostRussia Forum ("Форум Свободных Народов ПостРоссии"), Польша", - говорится в сообщении. Как отмечается в релизе, деятельность организации угрожает основам конституционного строя и безопасности России, а ее руководители, иностранцы, постоянно проживающие в Литве, Великобритании, Чехии, "призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами". "В качестве постоянных экспертов на сессиях форума выступают лидеры этносепаратистских движений и иностранные спикеры, для которых характерна выраженная антироссийская настроенность, реализуемая в системной русофобской пропагандистской деятельности", - сообщается в релизе. "Форум" также публикует в интернете "недостоверные общественно значимые сведения о специальной военной операции", в связи с чем Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокировал доступ к сайту организации. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения НПО в соответствующий перечень.

https://ria.ru/20230313/npo-1857599525.html

https://ria.ru/20230123/fond-1846938025.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, происшествия