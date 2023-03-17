Рейтинг@Mail.ru
ГП признала нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии" - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/nezhelatelno-1858658703.html
ГП признала нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии"
ГП признала нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии" - РИА Новости, 17.03.2023
ГП признала нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии"
Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Free Nations of PostRussia Forum... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:10
2023-03-17T17:10
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Free Nations of PostRussia Forum ("Форум Свободных Народов ПостРоссии"), сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения Free Nations of PostRussia Forum ("Форум Свободных Народов ПостРоссии"), Польша", - говорится в сообщении. Как отмечается в релизе, деятельность организации угрожает основам конституционного строя и безопасности России, а ее руководители, иностранцы, постоянно проживающие в Литве, Великобритании, Чехии, "призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами". "В качестве постоянных экспертов на сессиях форума выступают лидеры этносепаратистских движений и иностранные спикеры, для которых характерна выраженная антироссийская настроенность, реализуемая в системной русофобской пропагандистской деятельности", - сообщается в релизе. "Форум" также публикует в интернете "недостоверные общественно значимые сведения о специальной военной операции", в связи с чем Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокировал доступ к сайту организации. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения НПО в соответствующий перечень.
https://ria.ru/20230313/npo-1857599525.html
https://ria.ru/20230123/fond-1846938025.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
ГП признала нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии"

ГП признала деятельность польского "Форума свободных народов ПостРоссии" нежелательной

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры России в Москве
Здание генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание генеральной прокуратуры России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Free Nations of PostRussia Forum ("Форум Свободных Народов ПостРоссии"), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения Free Nations of PostRussia Forum ("Форум Свободных Народов ПостРоссии"), Польша", - говорится в сообщении.
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Литовскую "Лигу свободных наций" включили в перечень нежелательных в России
13 марта, 17:25
Как отмечается в релизе, деятельность организации угрожает основам конституционного строя и безопасности России, а ее руководители, иностранцы, постоянно проживающие в Литве, Великобритании, Чехии, "призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами".
"В качестве постоянных экспертов на сессиях форума выступают лидеры этносепаратистских движений и иностранные спикеры, для которых характерна выраженная антироссийская настроенность, реализуемая в системной русофобской пропагандистской деятельности", - сообщается в релизе.
"Форум" также публикует в интернете "недостоверные общественно значимые сведения о специальной военной операции", в связи с чем Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокировал доступ к сайту организации.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения НПО в соответствующий перечень.
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Генпрокуратура признала работу Фонда Андрея Сахарова нежелательной в России
23 января, 21:59
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала