https://ria.ru/20230317/nefteprovod-1858503679.html

Россия и Республика Конго планируют подписать соглашение о нефтепроводе

Россия и Республика Конго планируют подписать соглашение о нефтепроводе - РИА Новости, 17.03.2023

Россия и Республика Конго планируют подписать соглашение о нефтепроводе

Россия и Республика Конго планируют до саммита Россия - Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в июле 2023 года, подписать межправительственное соглашение РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:19

2023-03-17T10:19

2023-03-17T10:19

россия

республика конго

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БРАЗЗАВИЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Россия и Республика Конго планируют до саммита Россия - Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в июле 2023 года, подписать межправительственное соглашение о строительстве трубопровода для транспортировки нефтепродуктов в африканской стране с привлечением российской компании, сообщил журналистам посол РФ в Республике Конго Георгий Чепик. Он отметил, что в ближайшие планы по развитию отношений между Россией и Республикой Конго входит проект по созданию нефтепродуктопровода между крупнейшими городами африканской страны - Пуэнт-Нуаром и столицей Браззавилем. "Называется он по точкам, через которые он проходит - Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуку-Трешо", - сказал Чепик. По его словам, на заседании шестой межправительственной торгово-экономической комиссии в сентябре 2022 года было принято решение о необходимости подписания межправсоглашения между правительством России и Республики Конго по проекту строительства трубопровода для поставок нефтепродуктов. "Предполагается, что это соглашение будет подписано до саммита Россия Африка и, вероятно, будет создано совместное предприятие, которое уже займется практическими вопросами, и будет подписано концессионное соглашение", - отметил дипломат. С российской стороны, как отметил Чепик, интерес к проекту проявила компания "ЗНГС-Прометей". "Скорее всего, именно она будет фигурировать в этом межправсоглашении", - добавил посол. Глава российского диппредставительства также обратил внимание, что флагманом в развитии экономических отношений России и Республики Конго является "Лукойл", который работает в африканской стране с 2019 года. "Это очень важное, значимое для нас присутствие. Сравнивать можно разве что с "Русалом" в Гвинее и "Алросой" в Анголе. "Лукойл" - это сейчас самое значимое наше здесь экономическое присутствие", - подчеркнул Чепик.

https://ria.ru/20230315/mutsvangva-1857764625.html

https://ria.ru/20230316/afrika-1858187300.html

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республика конго

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, республика конго