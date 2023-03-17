https://ria.ru/20230317/nefteprovod-1858503679.html
Россия и Республика Конго планируют подписать соглашение о нефтепроводе
Россия и Республика Конго планируют подписать соглашение о нефтепроводе - РИА Новости, 17.03.2023
Россия и Республика Конго планируют подписать соглашение о нефтепроводе
Россия и Республика Конго планируют до саммита Россия - Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в июле 2023 года, подписать межправительственное соглашение РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:19
2023-03-17T10:19
2023-03-17T10:19
россия
республика конго
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БРАЗЗАВИЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Россия и Республика Конго планируют до саммита Россия - Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в июле 2023 года, подписать межправительственное соглашение о строительстве трубопровода для транспортировки нефтепродуктов в африканской стране с привлечением российской компании, сообщил журналистам посол РФ в Республике Конго Георгий Чепик. Он отметил, что в ближайшие планы по развитию отношений между Россией и Республикой Конго входит проект по созданию нефтепродуктопровода между крупнейшими городами африканской страны - Пуэнт-Нуаром и столицей Браззавилем. "Называется он по точкам, через которые он проходит - Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуку-Трешо", - сказал Чепик. По его словам, на заседании шестой межправительственной торгово-экономической комиссии в сентябре 2022 года было принято решение о необходимости подписания межправсоглашения между правительством России и Республики Конго по проекту строительства трубопровода для поставок нефтепродуктов. "Предполагается, что это соглашение будет подписано до саммита Россия Африка и, вероятно, будет создано совместное предприятие, которое уже займется практическими вопросами, и будет подписано концессионное соглашение", - отметил дипломат. С российской стороны, как отметил Чепик, интерес к проекту проявила компания "ЗНГС-Прометей". "Скорее всего, именно она будет фигурировать в этом межправсоглашении", - добавил посол. Глава российского диппредставительства также обратил внимание, что флагманом в развитии экономических отношений России и Республики Конго является "Лукойл", который работает в африканской стране с 2019 года. "Это очень важное, значимое для нас присутствие. Сравнивать можно разве что с "Русалом" в Гвинее и "Алросой" в Анголе. "Лукойл" - это сейчас самое значимое наше здесь экономическое присутствие", - подчеркнул Чепик.
https://ria.ru/20230315/mutsvangva-1857764625.html
https://ria.ru/20230316/afrika-1858187300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика конго
Россия и Республика Конго планируют подписать соглашение о нефтепроводе
Посол Чепик: Россия и Республика Конго планируют подписать соглашение о нефтепроводе
БРАЗЗАВИЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Россия и Республика Конго планируют до саммита Россия - Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в июле 2023 года, подписать межправительственное соглашение о строительстве трубопровода для транспортировки нефтепродуктов в африканской стране с привлечением российской компании, сообщил журналистам посол РФ в Республике Конго Георгий Чепик.
Он отметил, что в ближайшие планы по развитию отношений между Россией и Республикой Конго входит проект по созданию нефтепродуктопровода между крупнейшими городами африканской страны - Пуэнт-Нуаром и столицей Браззавилем
. "Называется он по точкам, через которые он проходит - Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуку-Трешо", - сказал Чепик.
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По его словам, на заседании шестой межправительственной торгово-экономической комиссии в сентябре 2022 года было принято решение о необходимости подписания межправсоглашения между правительством России и Республики Конго по проекту строительства трубопровода для поставок нефтепродуктов. "Предполагается, что это соглашение будет подписано до саммита Россия Африка и, вероятно, будет создано совместное предприятие, которое уже займется практическими вопросами, и будет подписано концессионное соглашение", - отметил дипломат.
С российской стороны, как отметил Чепик, интерес к проекту проявила компания "ЗНГС-Прометей". "Скорее всего, именно она будет фигурировать в этом межправсоглашении", - добавил посол.
Глава российского диппредставительства также обратил внимание, что флагманом в развитии экономических отношений России и Республики Конго является "Лукойл
", который работает в африканской стране с 2019 года. "Это очень важное, значимое для нас присутствие. Сравнивать можно разве что с "Русалом
" в Гвинее
и "Алросой
" в Анголе
. "Лукойл" - это сейчас самое значимое наше здесь экономическое присутствие", - подчеркнул Чепик.
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