https://ria.ru/20230317/nato-1858680048.html
Членство Финляндии в НАТО будет не полным без Швеции, заявил Ниинисте
Членство Финляндии в НАТО будет не полным без Швеции, заявил Ниинисте - РИА Новости, 17.03.2023
Членство Финляндии в НАТО будет не полным без Швеции, заявил Ниинисте
Членство Финляндии в Североатлантическом альянсе является важным для северной страны, которая благодарна президенту Турции Тайипу Эрдогану за решение о начале... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:11
2023-03-17T18:11
2023-03-17T18:11
финляндия
в мире
швеция
турция
саули ниинисте
реджеп тайип эрдоган
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мар – РИА Новости. Членство Финляндии в Североатлантическом альянсе является важным для северной страны, которая благодарна президенту Турции Тайипу Эрдогану за решение о начале ратификации, однако без Швеции финское членство в НАТО будет не полным, сказал президент Финляндии Саули Ниинистё во время совместной пресс-конференции с турецким президентом в Анкаре. "Приятно слышать ваши новости о НАТО. Мы слышали, что турецкий парламент начинает работать над ратификацией членства Финляндии в НАТО… У нас Швеция сосед. Я говорю это сейчас не только потому, что они хорошие соседи: членство Финляндии в НАТО не будет полным, пока не будет включена и Швеция. Нам нужны все 32 члена", - сказал финский президент. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в пятницу о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.
https://ria.ru/20230317/shvetsiya-1858678231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, в мире, швеция, турция, саули ниинисте, реджеп тайип эрдоган, нато
Финляндия, В мире, Швеция, Турция, Саули Ниинисте, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Членство Финляндии в НАТО будет не полным без Швеции, заявил Ниинисте
Президент Финляндии Ниинисте заявил, что членство страны в НАТО будет не полным без Швеции
ХЕЛЬСИНКИ, 17 мар – РИА Новости. Членство Финляндии в Североатлантическом альянсе является важным для северной страны, которая благодарна президенту Турции Тайипу Эрдогану за решение о начале ратификации, однако без Швеции финское членство в НАТО будет не полным, сказал президент Финляндии Саули Ниинистё во время совместной пресс-конференции с турецким президентом в Анкаре.
"Приятно слышать ваши новости о НАТО. Мы слышали, что турецкий парламент начинает работать над ратификацией членства Финляндии в НАТО… У нас Швеция сосед. Я говорю это сейчас не только потому, что они хорошие соседи: членство Финляндии в НАТО не будет полным, пока не будет включена и Швеция. Нам нужны все 32 члена", - сказал финский президент.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
сообщил в пятницу о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.
Эрдоган назвал условие для согласия Турции на принятие Швеции в НАТО