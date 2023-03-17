https://ria.ru/20230317/nato-1858680048.html

Членство Финляндии в НАТО будет не полным без Швеции, заявил Ниинисте

Членство Финляндии в НАТО будет не полным без Швеции, заявил Ниинисте - РИА Новости, 17.03.2023

Членство Финляндии в НАТО будет не полным без Швеции, заявил Ниинисте

Членство Финляндии в Североатлантическом альянсе является важным для северной страны, которая благодарна президенту Турции Тайипу Эрдогану за решение о начале... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T18:11

2023-03-17T18:11

2023-03-17T18:11

финляндия

в мире

швеция

турция

саули ниинисте

реджеп тайип эрдоган

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/12/1552521207_0:188:3074:1917_1920x0_80_0_0_8337320319a74bb9ce39c8a27aa3a2ff.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 17 мар – РИА Новости. Членство Финляндии в Североатлантическом альянсе является важным для северной страны, которая благодарна президенту Турции Тайипу Эрдогану за решение о начале ратификации, однако без Швеции финское членство в НАТО будет не полным, сказал президент Финляндии Саули Ниинистё во время совместной пресс-конференции с турецким президентом в Анкаре. "Приятно слышать ваши новости о НАТО. Мы слышали, что турецкий парламент начинает работать над ратификацией членства Финляндии в НАТО… У нас Швеция сосед. Я говорю это сейчас не только потому, что они хорошие соседи: членство Финляндии в НАТО не будет полным, пока не будет включена и Швеция. Нам нужны все 32 члена", - сказал финский президент. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в пятницу о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.

https://ria.ru/20230317/shvetsiya-1858678231.html

финляндия

швеция

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

финляндия, в мире, швеция, турция, саули ниинисте, реджеп тайип эрдоган, нато