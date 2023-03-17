https://ria.ru/20230317/morozova-1858715000.html

Полянский обвинил Запад в недопуске омбудсмена ДНР к заседанию Совбеза ООН

Полянский обвинил Запад в недопуске омбудсмена ДНР к заседанию Совбеза ООН - РИА Новости, 17.03.2023

Полянский обвинил Запад в недопуске омбудсмена ДНР к заседанию Совбеза ООН

Западные страны пытаются не допустить участия омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой в сегодняшнем заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, написал в своем РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T20:55

2023-03-17T20:55

2023-03-17T20:56

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ООН, 17 мар - РИА Новости. Западные страны пытаются не допустить участия омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой в сегодняшнем заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, написал в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. "Сегодня в 22.00 по московскому времени в СБ ООН начнется запрошенное западниками заседание по гуманитарной ситуации на Украине", - указал он. По его словам, с тем, чтобы выправить предсказуемую одностороннюю подачу происходящего Россия запросила в качестве докладчика по видеосвязи омбудсмена ДНР Дарью Морозову. "Теперь у наших оппонентов настоящая истерика, они пытаются задействовать все рычаги, чтобы не допустить ее участия. Правда о ситуации в Донбассе им не нужна", - подчеркнул он. Как полагает Полянский, скорее всего, дело дойдет до процедурного голосования в Совбезе с тем, чтобы решить, допустить ли Морозову до участия в заседании. "И западники попытаются использовать свою перепредставленность в текущем составе Совбеза - для того, чтобы заблокировать наш запрос им достаточно 7 голосов (нам надо 9). Если они на это решатся, их двойные стандарты станут еще более очевидны для развивающихся государств и наших оппонентов это заметно нервирует", - указал дипломат. "Мы будем бороться до конца и оценки дончан и луганчан так или иначе в Совбезе сегодня прозвучат", - добавил он.

https://ria.ru/20221024/pytki-1826287233.html

https://ria.ru/20230216/obraschenie-1852417627.html

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в мире, донецкая народная республика, дарья морозова, оон, дмитрий полянский, россия, украина