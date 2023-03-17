https://ria.ru/20230317/morozova-1858715000.html
Полянский обвинил Запад в недопуске омбудсмена ДНР к заседанию Совбеза ООН
Полянский обвинил Запад в недопуске омбудсмена ДНР к заседанию Совбеза ООН - РИА Новости, 17.03.2023
Полянский обвинил Запад в недопуске омбудсмена ДНР к заседанию Совбеза ООН
Западные страны пытаются не допустить участия омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой в сегодняшнем заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, написал в своем РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:55
2023-03-17T20:55
2023-03-17T20:56
в мире
донецкая народная республика
дарья морозова
оон
дмитрий полянский
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156299/57/1562995737_0:52:3126:1810_1920x0_80_0_0_e408510b5e7cda7279ed46fdd44483c4.jpg
ООН, 17 мар - РИА Новости. Западные страны пытаются не допустить участия омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой в сегодняшнем заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, написал в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. "Сегодня в 22.00 по московскому времени в СБ ООН начнется запрошенное западниками заседание по гуманитарной ситуации на Украине", - указал он. По его словам, с тем, чтобы выправить предсказуемую одностороннюю подачу происходящего Россия запросила в качестве докладчика по видеосвязи омбудсмена ДНР Дарью Морозову. "Теперь у наших оппонентов настоящая истерика, они пытаются задействовать все рычаги, чтобы не допустить ее участия. Правда о ситуации в Донбассе им не нужна", - подчеркнул он. Как полагает Полянский, скорее всего, дело дойдет до процедурного голосования в Совбезе с тем, чтобы решить, допустить ли Морозову до участия в заседании. "И западники попытаются использовать свою перепредставленность в текущем составе Совбеза - для того, чтобы заблокировать наш запрос им достаточно 7 голосов (нам надо 9). Если они на это решатся, их двойные стандарты станут еще более очевидны для развивающихся государств и наших оппонентов это заметно нервирует", - указал дипломат. "Мы будем бороться до конца и оценки дончан и луганчан так или иначе в Совбезе сегодня прозвучат", - добавил он.
https://ria.ru/20221024/pytki-1826287233.html
https://ria.ru/20230216/obraschenie-1852417627.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156299/57/1562995737_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_fd66aad8b1518cf0d70f9cd59333b69e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, дарья морозова, оон, дмитрий полянский, россия, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, ООН, Дмитрий Полянский, Россия, Украина
Полянский обвинил Запад в недопуске омбудсмена ДНР к заседанию Совбеза ООН
Полянский обвинил Запад в недопуске омбудсмена ДНР Морозовой к заседанию Совбеза ООН
ООН, 17 мар - РИА Новости.
Западные страны пытаются не допустить участия омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой в сегодняшнем заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, написал в своем телеграм-канале
первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Сегодня в 22.00 по московскому времени в СБ ООН начнется запрошенное западниками заседание по гуманитарной ситуации на Украине", - указал он.
Омбудсмен ДНР рассказала о пытках, которые пережили военнопленные из ДНР
По его словам, с тем, чтобы выправить предсказуемую одностороннюю подачу происходящего Россия запросила в качестве докладчика по видеосвязи омбудсмена ДНР Дарью Морозову.
"Теперь у наших оппонентов настоящая истерика, они пытаются задействовать все рычаги, чтобы не допустить ее участия. Правда о ситуации в Донбассе
им не нужна", - подчеркнул он.
Как полагает Полянский, скорее всего, дело дойдет до процедурного голосования в Совбезе с тем, чтобы решить, допустить ли Морозову до участия в заседании.
"И западники попытаются использовать свою перепредставленность в текущем составе Совбеза - для того, чтобы заблокировать наш запрос им достаточно 7 голосов (нам надо 9). Если они на это решатся, их двойные стандарты станут еще более очевидны для развивающихся государств и наших оппонентов это заметно нервирует", - указал дипломат.
"Мы будем бороться до конца и оценки дончан и луганчан так или иначе в Совбезе сегодня прозвучат", - добавил он.
Москалькова получила ответ от ООН на обращение по пыткам Киевом пленных