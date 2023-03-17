Рейтинг@Mail.ru
Полянский обвинил Запад в недопуске омбудсмена ДНР к заседанию Совбеза ООН - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 17.03.2023 (обновлено: 20:56 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/morozova-1858715000.html
Полянский обвинил Запад в недопуске омбудсмена ДНР к заседанию Совбеза ООН
Полянский обвинил Запад в недопуске омбудсмена ДНР к заседанию Совбеза ООН - РИА Новости, 17.03.2023
Полянский обвинил Запад в недопуске омбудсмена ДНР к заседанию Совбеза ООН
Западные страны пытаются не допустить участия омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой в сегодняшнем заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, написал в своем РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:55
2023-03-17T20:56
в мире
донецкая народная республика
дарья морозова
оон
дмитрий полянский
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156299/57/1562995737_0:52:3126:1810_1920x0_80_0_0_e408510b5e7cda7279ed46fdd44483c4.jpg
ООН, 17 мар - РИА Новости. Западные страны пытаются не допустить участия омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой в сегодняшнем заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, написал в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. "Сегодня в 22.00 по московскому времени в СБ ООН начнется запрошенное западниками заседание по гуманитарной ситуации на Украине", - указал он. По его словам, с тем, чтобы выправить предсказуемую одностороннюю подачу происходящего Россия запросила в качестве докладчика по видеосвязи омбудсмена ДНР Дарью Морозову. "Теперь у наших оппонентов настоящая истерика, они пытаются задействовать все рычаги, чтобы не допустить ее участия. Правда о ситуации в Донбассе им не нужна", - подчеркнул он. Как полагает Полянский, скорее всего, дело дойдет до процедурного голосования в Совбезе с тем, чтобы решить, допустить ли Морозову до участия в заседании. "И западники попытаются использовать свою перепредставленность в текущем составе Совбеза - для того, чтобы заблокировать наш запрос им достаточно 7 голосов (нам надо 9). Если они на это решатся, их двойные стандарты станут еще более очевидны для развивающихся государств и наших оппонентов это заметно нервирует", - указал дипломат. "Мы будем бороться до конца и оценки дончан и луганчан так или иначе в Совбезе сегодня прозвучат", - добавил он.
https://ria.ru/20221024/pytki-1826287233.html
https://ria.ru/20230216/obraschenie-1852417627.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156299/57/1562995737_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_fd66aad8b1518cf0d70f9cd59333b69e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, дарья морозова, оон, дмитрий полянский, россия, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, ООН, Дмитрий Полянский, Россия, Украина
Полянский обвинил Запад в недопуске омбудсмена ДНР к заседанию Совбеза ООН

Полянский обвинил Запад в недопуске омбудсмена ДНР Морозовой к заседанию Совбеза ООН

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 мар - РИА Новости. Западные страны пытаются не допустить участия омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой в сегодняшнем заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, написал в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Сегодня в 22.00 по московскому времени в СБ ООН начнется запрошенное западниками заседание по гуманитарной ситуации на Украине", - указал он.
Омбудсмен ДНР о пытках военнопленных на территории Украины - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Омбудсмен ДНР рассказала о пытках, которые пережили военнопленные из ДНР
24 октября 2022, 14:53
По его словам, с тем, чтобы выправить предсказуемую одностороннюю подачу происходящего Россия запросила в качестве докладчика по видеосвязи омбудсмена ДНР Дарью Морозову.
"Теперь у наших оппонентов настоящая истерика, они пытаются задействовать все рычаги, чтобы не допустить ее участия. Правда о ситуации в Донбассе им не нужна", - подчеркнул он.
Как полагает Полянский, скорее всего, дело дойдет до процедурного голосования в Совбезе с тем, чтобы решить, допустить ли Морозову до участия в заседании.
"И западники попытаются использовать свою перепредставленность в текущем составе Совбеза - для того, чтобы заблокировать наш запрос им достаточно 7 голосов (нам надо 9). Если они на это решатся, их двойные стандарты станут еще более очевидны для развивающихся государств и наших оппонентов это заметно нервирует", - указал дипломат.
"Мы будем бороться до конца и оценки дончан и луганчан так или иначе в Совбезе сегодня прозвучат", - добавил он.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Москалькова получила ответ от ООН на обращение по пыткам Киевом пленных
16 февраля, 14:36
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваООНДмитрий ПолянскийРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала