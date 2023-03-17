https://ria.ru/20230317/minoborony-1858462067.html

Минобороны запустило мультимедийный портал к 80-летию освобождения Кубани

Минобороны запустило мультимедийный портал к 80-летию освобождения Кубани - РИА Новости, 17.03.2023

Минобороны запустило мультимедийный портал к 80-летию освобождения Кубани

Минобороны России запустило новый историко-познавательный мультимедийный портал "Дни героизма и славы: 80-летие освобождения Кубани", в котором опубликованы... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T00:16

2023-03-17T00:16

2023-03-17T00:25

краснодар

новороссийск

кавказ

иосиф сталин (джугашвили)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобороны России запустило новый историко-познавательный мультимедийный портал "Дни героизма и славы: 80-летие освобождения Кубани", в котором опубликованы рассекреченные документы о начале советского наступления на Кубани, высадке десанта на Малую землю и героизме красноармейцев из фондов Центрального архива Минобороны РФ. Раздел посвящен одному из ключевых этапов битвы за Кавказ - советскому наступлению на Кубани в рамках Краснодарской наступательной операции (9 февраля – 16 марта 1943 года). Публикация направлена на защиту исторической правды, противодействия фальсификациям истории, а также для прославления подвигов воинов. Среди опубликованных документов: директивы ставки верховного главнокомандования, оперативные сводки соединений Красной Армии при освобождении Краснодара, карты со схемами, наградные листы, военная пресса, а также документ, в котором детально описан десант в Новороссийске. Операция "Море" и операция "Горы"Краснодарская операция стала продолжением стратегического наступления Красной Армии на Северном Кавказе. Освобождению этого региона советское командование придавало огромное значение. Уже с самого начала Северо-Кавказской стратегической наступательной операции шла активная работа по планированию будущей Краснодарской операции. Из телеграммы Иосифа Сталина Военному совету Закавказского фронта от 9 января 1943 года: "Прошу сообщить в ставку план операции по Черноморской группе с обозначением сроков достижения рубежей, а также дату начала операции. В телефонных и телеграфных переговорах прошу операцию по Новороссийску именовать "операция море", а операцию по Краснодару и по Батайску именовать "операция горы". К началу февраля успешными действиями Красной Армии зимой 1943 года на Северном Кавказе, а также на юго-западном направлении главные силы противника были отсечены от полумиллионной группировки, прижатой к Азовскому побережью. Разгромить ее должны были войска Северо-Кавказского фронта, в частности 46-я армия. В опубликованной оперативной директиве штаба 46-й армии от 3 февраля 1943 года ставилась задача стремительно форсировать Кубань, всеми силами ударить по Краснодару с востока и, взаимодействуя с 37-й армией справа и правого крыла 18-й армии, "овладеть Краснодаром". Противник начал отводить войска на Таманский полуостров, что вынуждало советское командование форсировать подготовку операции. "Ближайшая и основная задача (…) состоит в том, чтобы не позже 10-12 февраля окружить краснодарскую группировку противника и уничтожить ее так же, как она была окружена и уничтожена нашими войсками под Сталинградом (…). 37-й и 46-й армиям наступать на Краснодар с востока и с севера", – указано в директиве ставки верховного главнокомандования (СВГК) от 4 февраля 1943 года. В директиве Ставки от 6 февраля уже Сталин приказывает скорее начать наступление. "Товарищ Васильев (кодовая фамилия Иосифа Сталина – ред.) приказал всемерно форсировать наступление по окружению и уничтожению Краснодарско-Новороссийской группировки противника. Необходимо сократить сроки перегруппировки войск, не дожидаясь подхода вторых эшелонов, продолжать наступление", - сказано в документе. "Связь с частями и штармом работала бесперебойно"Красная Армия 9 февраля перешла в наступление. Через несколько дней был освобожден Краснодар. "Частями 31-й стрелковой дивизии за время операции по овладению города Краснодар проявлено исключительное напряжение сил. С 25 января, ведя наступательные бои, прошли с боями более 200 километров в трудных условиях бездорожья, грязи, снега и дождя", - написано в журнале боевых действий 31-й стрелковой дивизии. В журнале отмечается, что на всем протяжении операции хорошо работали связисты, "связь с частями и штармом работала бесперебойно". Освободить Краснодар удалось с минимальными потерями. При этом враг оставил много трофеев. "В боях за Краснодар дивизия из общего состава 3114 человек потеряла 186 человек (…). Захвачены трофеи: орудий разных систем – 45, пулеметов – 12, автомашин – 721 (часть уничтожена); прицепов – 12, повозок – 150, кухонь разных – 42; складов с боеприпасами и вооружением – пять; продскладов – четыре, вещскладов – два, склад с горючим – один (150 тонн горючего) и много другого имущества и вооружения. Захвачено пленных – 400 человек", - следует из рассекреченных донесений о пленных и трофеях, захваченных частями 46-й армии. Сражение непосредственно за город произошло в ночь с 12-е число. "Части дивизии к 24.00 11.2.43 года, преодолев сильное огневое сопротивление противника, овладели городом Краснодар. К 3.00 12.2.43 года была закончена окончательная очистка центральной части города от отдельных групп автоматчиков и пулеметчиков на автомашинах, прикрывавших отход своих частей", - следует из оперативной сводки 31-й стрелковой дивизии от 12 февраля 43-го. "11.2.43 года, в 19.30, передовые отряды бригады вошли в селение Калинина и в районе трамвайного депо встретили сопротивление мелких групп противника. Уничтожая их на своем пути, 3-й батальон и батальон автоматчиков в 23.30 11.2.43 года овладели ж/д станцией Краснодар. Преодолев минированные участки, платформы, вагоны и различные предметы, ведя полуторачасовой бой, захватив трофеи и пленных, к утру 12.2.43 года вошли на центральные улицы города. По приказу командующего части бригады к 14.00 12.2.43 года заняли оборону – юго-западная окраина Краснодара", - следует из оперативной сводки 40-й мотострелковой бригады от 13 февраля. Наглядно ход боев за Краснодар в разделе можно увидеть в боевых графических документах - планах и картах. Например, схема продвижения 46-й армии в районе Краснодара – Троицкой с 10 по 27 февраля 1943 года показывает, что после освобождения города армия двигалась дальше на запад вдоль Кубани. Герои освобождения Кубани Боевые подвиги советских воинов в Краснодарской наступательной операции сохранились на страницах архивных документов и армейской прессы. Так, связист Петр Козырь в бою за Краснодар поддерживал исправную связь, своевременно, несмотря на артиллерийский, минометный и пулеметный огонь противника, передавал боевые приказания. "А когда батальон находился в окружении, тов. Козырю была поставлена задача пробраться через линию фронта противника, связаться с командиром батальона (…). Тов. Козырь выполнил данную задачу, и батальон без единой потери вышел с окружения", - сказано а наградном листе. Фельдшер Мария Мороко в данной наступательной операции самоотверженным трудом с октября 1942 по февраль 1943 года спасла более 1000 жизней. "Медсестра неоднократно подвергалась бомбежкам с воздуха и артобстрелам (…). С помощью тов. Мороко прооперированно свыше тысячи чел. раненых. Тов. Мороко по собственной инициативе подготовила двух хирургических сестер на должность старших операционных сестер", - описан подвиг фельдшера. Десант Цезаря Куникова Синхронно с Краснодарской операцией в районе южной окраины Новороссийска шли ожесточенные бои за создание плацдарма Красной Армии для освобождения города. Четвертого февраля тут в ледяной воде высадился небольшой отряд особого назначения майора Цезаря Куникова. Отряд стремительно захватил небольшой плацдарм в районе Станички в Новороссийске, прозванный потом Малой землей. К 10 февраля этот клочок территории был расширен до 30 квадратных километров, а силы Красной Армии были нарощены до более 17 тысяч человек. После освобождения Краснодара 18-я армия была переформирована в десантную и переброшена под Новороссийск для удержания плацдарма. Советские войска обороняли Малую землю, успешно отбивая все атаки противника в течение 225 дней. За проявленные мужество и отвагу 21 красноармеец был удостоен звания Героя Советского Союза. Среди них - и сам командир десантного отряда майор Цезарь Куников. "В ночь с 3.02.43 на 4.02.43 года десантный отряд высадился на побережье, занятое и укрепленное множеством дзотов и дотов (…). Смелым героическим ударом по противнику отряд в количестве 260 человек выбил немцев из опорного пункта и прочно закрепился. С наступлением рассвета отряд пошел в наступление, отбил у врага три километра железнодорожного полотна и несколько кварталов пос. Станичка. В дальнейшем отразил 18 жестоких атак противника (…). В момент, когда в отряде боезапас был на исходе, майор Куников, отбив у противника артбатарею и истребив прислугу, повернул против немцев немецкие пушки, разгромил их боевые порядки и живую силу", - следует из наградного материала Куникова. Краснодарская наступательная операция К 16 марта 1943 года Красная Армия изгнала фашистов со значительной территории Кубани, завершила Краснодарскую наступательную операцию, освободила город Краснодар и сотни других населенных пунктов. Операция стала частью Битвы за Кавказ и продолжением Северо-Кавказской и других наступательных операций, в ходе которых Красной Армии удалось ликвидировать угрозу прорыва гитлеровцев в Закавказье, отодвинуть противника на запад на 300-600 километров и создать благоприятные условия для окончательного освобождения всего региона. Окончательное изгнание фашистов из Новороссийска и ликвидация таманского плацдарма противника поставило победную точку в битве за Кавказ. Планы вермахта по захвату кавказской нефти и другого стратегического сырья, а также богатейших хлебных районов были навсегда сорваны. За героизм, мужество и умелые действия 42 соединения получили почетные наименования Новороссийских, Краснодарских, Таманских, Темрюкских, Кубанских и Анапских. Двадцать пятого января 1943 года учреждена медаль "За оборону Кавказа", ей были награждены многие участники битвы за Кавказ и работники тыла - всего более 583 тыс человек.

https://ria.ru/20230227/rvio-1854471050.html

https://ria.ru/20230125/memorial-1847409469.html

https://ria.ru/20221109/snov-1830196066.html

https://ria.ru/20230308/rvio-1856515330.html

https://ria.ru/20230306/interventsiya-1856032773.html

краснодар

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краснодар, новороссийск, кавказ, иосиф сталин (джугашвили)