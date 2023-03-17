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Начальника орловского УГИБДД арестовали за махинации на 55 миллионов рублей

Начальника орловского УГИБДД арестовали за махинации на 55 миллионов рублей - РИА Новости, 17.03.2023

Начальника орловского УГИБДД арестовали за махинации на 55 миллионов рублей

Басманный суд Москвы арестовал начальника орловского управления ГИБДД Александра Коршунова по делу об афере с госконтрактами на 55 миллионов рублей, сообщили... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:45

2023-03-17T14:45

2023-03-17T15:47

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происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал начальника орловского управления ГИБДД Александра Коршунова по делу об афере с госконтрактами на 55 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы Коршунову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 мая", - сказала собеседница агентства. Как сообщало региональное управление СК РФ, Коршунов с августа 2010 года по апрель 2022 года активно занимался бизнесом в Ливнах и Орле, что запрещено законом в связи с его должностью. Так, Коршунов "способствовал заключению на максимально выгодных условиях одним из подконтрольных ему обществ 16 контрактов с "Орелтранссигнал" <…> на сумму свыше 55 миллионов рублей". Контракты касались сферы, которую как раз курировал офицер – "технического обслуживания аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения", то есть камер для выдачи штрафов лихачам. Кроме того, по версии следствия, Коршунов в 2011-2012 годах "содействовал" размещению подразделений ГИБДД в одних зданиях с созданными по его указанию фирмами, благодаря чему получал от родного ведомства платежи за аренду. Еще одно вменяемое нарушение сводилось к тому, что Коршунов приказал подчиненным в приоритетном порядке принимать экзамены на водительские права у учеников подконтрольной ему автошколы. А конкурентам он чинил препятствия, полагает следствие. Более того, будучи доцентом Орловского юридического института МВД РФ им. В.В. Лукьянова, три года он не проводил учебные занятия, но получал зарплату - таким образом похитил более 260 тысяч рублей, полагает СУСК. Сейчас Коршунов отстранен от должности, добавили в суде.Как сообщили РИА Новости в УМВД по региону, сотрудники ведомства приняли "соответствующие меры реагирования в части его отстранения от выполнения служебных обязанностей". Отмечается, что при подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке.

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https://ria.ru/20230221/sakhalin-1853309966.html

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