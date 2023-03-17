https://ria.ru/20230317/makhinatsii-1858605811.html
Начальника орловского УГИБДД арестовали за махинации на 55 миллионов рублей
Начальника орловского УГИБДД арестовали за махинации на 55 миллионов рублей - РИА Новости, 17.03.2023
Начальника орловского УГИБДД арестовали за махинации на 55 миллионов рублей
Басманный суд Москвы арестовал начальника орловского управления ГИБДД Александра Коршунова по делу об афере с госконтрактами на 55 миллионов рублей, сообщили... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:45
2023-03-17T14:45
2023-03-17T15:47
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал начальника орловского управления ГИБДД Александра Коршунова по делу об афере с госконтрактами на 55 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы Коршунову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 мая", - сказала собеседница агентства. Как сообщало региональное управление СК РФ, Коршунов с августа 2010 года по апрель 2022 года активно занимался бизнесом в Ливнах и Орле, что запрещено законом в связи с его должностью. Так, Коршунов "способствовал заключению на максимально выгодных условиях одним из подконтрольных ему обществ 16 контрактов с "Орелтранссигнал" <…> на сумму свыше 55 миллионов рублей". Контракты касались сферы, которую как раз курировал офицер – "технического обслуживания аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения", то есть камер для выдачи штрафов лихачам. Кроме того, по версии следствия, Коршунов в 2011-2012 годах "содействовал" размещению подразделений ГИБДД в одних зданиях с созданными по его указанию фирмами, благодаря чему получал от родного ведомства платежи за аренду. Еще одно вменяемое нарушение сводилось к тому, что Коршунов приказал подчиненным в приоритетном порядке принимать экзамены на водительские права у учеников подконтрольной ему автошколы. А конкурентам он чинил препятствия, полагает следствие. Более того, будучи доцентом Орловского юридического института МВД РФ им. В.В. Лукьянова, три года он не проводил учебные занятия, но получал зарплату - таким образом похитил более 260 тысяч рублей, полагает СУСК. Сейчас Коршунов отстранен от должности, добавили в суде.Как сообщили РИА Новости в УМВД по региону, сотрудники ведомства приняли "соответствующие меры реагирования в части его отстранения от выполнения служебных обязанностей". Отмечается, что при подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке.
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москва, россия, орел, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Москва, Россия, Орел, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Начальника орловского УГИБДД арестовали за махинации на 55 миллионов рублей
Начальника орловского УГИБДД Коршунова арестовали за махинации на 55 миллионов рублей
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал начальника орловского управления ГИБДД Александра Коршунова по делу об афере с госконтрактами на 55 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Коршунову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 мая", - сказала собеседница агентства.
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Как сообщало региональное управление СК РФ
, Коршунов с августа 2010 года по апрель 2022 года активно занимался бизнесом в Ливнах и Орле
, что запрещено законом в связи с его должностью.
Так, Коршунов "способствовал заключению на максимально выгодных условиях одним из подконтрольных ему обществ 16 контрактов с "Орелтранссигнал" <…> на сумму свыше 55 миллионов рублей".
Контракты касались сферы, которую как раз курировал офицер – "технического обслуживания аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения", то есть камер для выдачи штрафов лихачам.
Кроме того, по версии следствия, Коршунов в 2011-2012 годах "содействовал" размещению подразделений ГИБДД в одних зданиях с созданными по его указанию фирмами, благодаря чему получал от родного ведомства платежи за аренду.
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Еще одно вменяемое нарушение сводилось к тому, что Коршунов приказал подчиненным в приоритетном порядке принимать экзамены на водительские права у учеников подконтрольной ему автошколы. А конкурентам он чинил препятствия, полагает следствие.
Более того, будучи доцентом Орловского юридического института МВД РФ им. В.В. Лукьянова, три года он не проводил учебные занятия, но получал зарплату - таким образом похитил более 260 тысяч рублей, полагает СУСК.
Сейчас Коршунов отстранен от должности, добавили в суде.
Как сообщили РИА Новости в УМВД по региону, сотрудники ведомства приняли "соответствующие меры реагирования в части его отстранения от выполнения служебных обязанностей". Отмечается, что при подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке.
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