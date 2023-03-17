https://ria.ru/20230317/kredity-1858520782.html
МСП Банк выдаст компаниям высокотеха 1,2 млрд рублей кредитов
МСП Банк выдаст компаниям высокотеха 1,2 млрд рублей кредитов - РИА Новости, 17.03.2023
МСП Банк выдаст компаниям высокотеха 1,2 млрд рублей кредитов
МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, с начала 2023 года заключил кредитные договоры с 11 российскими высокотехнологичными компаниями сегмента МСП на... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:04
2023-03-17T11:04
2023-03-17T11:04
экономика
мсп банк
корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, с начала 2023 года заключил кредитные договоры с 11 российскими высокотехнологичными компаниями сегмента МСП на 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка."Всего в текущем году по программе кредитования высокотехнологичных МСП-компаний бизнес получит не менее 15 миллиардов рублей по льготной ставке 3% годовых. Ожидаем, что поддержкой воспользуются более сотни предприятий, учитывая, что были упрощены условия участия в льготной программе. Это касается, в том числе, перечня необходимых документов для подтверждения инновационности проекта. Кроме того, упрощены условия расчета темпов роста выручки и подход к определению основного вида деятельности"", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Поддержка хай-тек-компаниям предоставляется в рамках федерального проекта правительства "Взлет – от стартапа до IPO". Приоритетными для участия в льготной программе являются предприятия из 16 отраслей, включая искусственный интеллект, коммуникационные технологии, интернет вещей, биотехнологии и фармацевтика."Очень важно поддерживать российские инновационные компании, которые сегодня буквально создают наше будущее. Проект "Взлет — от стартапа до IPO" является одним из флагманских для нашего банка. В этом году мы продолжим помогать развиваться перспективным высокотехнологичным компаниям. Так, с начала года мы заключили договоры с одиннадцатью такими компаниями на общую сумму 1,2 миллиарда рублей", – сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, которого цитирует пресс-служба.Например, в рамках этой программы МСП Банк предоставит 150 миллионов рублей резиденту Фонда "Сколково" - компании "Смартстаффинг". Средства пойдут на создание цифровой платформы для управления IT-проектами. Еще 100 миллионов получит разработчик развлекательной системы для пассажиров общественного транспорта "Топмедиа" из Томска. Договор на 67,5 миллиона рублей с МСП Банком заключил московский разработчик программно-аппаратного комплекса мониторинга и анализа данных социальных медиа в режиме реального времени "Крибрум", еще на 50 миллионов – тульский производитель землеройной техники Скуратовский опытно-экспериментальный завод. По 30 миллионов рублей получат компании из Татарстана: производитель светодиодного оборудования "Рэйлюкс" и разработчик ПО "Татмобайлинформ СИДИСИ".МСП Банк стал оператором программы правительства "Взлет — от стартапа до IPO" в апреле 2022 года. Воспользовавшись этим продуктом, высокотехнологичные инновационные компании могут получить до 500 миллионов рублей на срок до трех лет по ставке 3% годовых. МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230315/podderzhka-1858009769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мсп банк, корпорация мсп, россия
Экономика, МСП Банк, Корпорация МСП, Россия
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, с начала 2023 года заключил кредитные договоры с 11 российскими высокотехнологичными компаниями сегмента МСП на 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.
"Всего в текущем году по программе кредитования высокотехнологичных МСП-компаний бизнес получит не менее 15 миллиардов рублей по льготной ставке 3% годовых. Ожидаем, что поддержкой воспользуются более сотни предприятий, учитывая, что были упрощены условия участия в льготной программе. Это касается, в том числе, перечня необходимых документов для подтверждения инновационности проекта. Кроме того, упрощены условия расчета темпов роста выручки и подход к определению основного вида деятельности"", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводятся в сообщении.
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Поддержка хай-тек-компаниям предоставляется в рамках федерального проекта правительства "Взлет – от стартапа до IPO". Приоритетными для участия в льготной программе являются предприятия из 16 отраслей, включая искусственный интеллект, коммуникационные технологии, интернет вещей, биотехнологии и фармацевтика.
"Очень важно поддерживать российские инновационные компании, которые сегодня буквально создают наше будущее. Проект "Взлет — от стартапа до IPO" является одним из флагманских для нашего банка. В этом году мы продолжим помогать развиваться перспективным высокотехнологичным компаниям. Так, с начала года мы заключили договоры с одиннадцатью такими компаниями на общую сумму 1,2 миллиарда рублей", – сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, которого цитирует пресс-служба.
Например, в рамках этой программы МСП Банк предоставит 150 миллионов рублей резиденту Фонда "Сколково"
- компании "Смартстаффинг". Средства пойдут на создание цифровой платформы для управления IT-проектами. Еще 100 миллионов получит разработчик развлекательной системы для пассажиров общественного транспорта "Топмедиа" из Томска
. Договор на 67,5 миллиона рублей с МСП Банком заключил московский разработчик программно-аппаратного комплекса мониторинга и анализа данных социальных медиа в режиме реального времени "Крибрум", еще на 50 миллионов – тульский производитель землеройной техники Скуратовский опытно-экспериментальный завод. По 30 миллионов рублей получат компании из Татарстана: производитель светодиодного оборудования "Рэйлюкс" и разработчик ПО "Татмобайлинформ СИДИСИ".
МСП Банк стал оператором программы правительства "Взлет — от стартапа до IPO" в апреле 2022 года. Воспользовавшись этим продуктом, высокотехнологичные инновационные компании могут получить до 500 миллионов рублей на срок до трех лет по ставке 3% годовых. МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
.