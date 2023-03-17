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Клишас назвал решение МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой абсурдным - РИА Новости, 17.03.2023
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19:00 17.03.2023 (обновлено: 19:22 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/klishas-1858695920.html
Клишас назвал решение МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой абсурдным
Клишас назвал решение МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой абсурдным - РИА Новости, 17.03.2023
Клишас назвал решение МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой абсурдным
Международный уголовный суд (МУС) встал на путь самоликвидации, приняв решение выдать ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина, заявил председатель... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:00
2023-03-17T19:22
в мире
россия
международный уголовный суд
владимир путин
мария львова-белова
андрей клишас
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) встал на путь самоликвидации, приняв решение выдать ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина, заявил председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас, отметив, что РФ сама должна выдать ордер на арест всех "судей" МУС.Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордеры на "арест" Путина и Львовой-Беловой.Позже Клишас добавил, что "России нужно немедленно выдать ордер на арест всех "судей" МУС".
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в мире, россия, международный уголовный суд, владимир путин, мария львова-белова, андрей клишас
В мире, Россия, Международный уголовный суд, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Андрей Клишас
Клишас назвал решение МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой абсурдным

Сенатор Клишас: МУС встал на путь самоликвидации после решения об аресте Путина

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) встал на путь самоликвидации, приняв решение выдать ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина, заявил председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас, отметив, что РФ сама должна выдать ордер на арест всех "судей" МУС.
Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордеры на "арест" Путина и Львовой-Беловой.
«

"Ордер МУС не имеет никаких правовых оснований и последствий. Сейчас юрисдикцию МУС не признают не только Россия, но и ряд государств, членов СБ ООН. Приняв столь абсурдное решение МУС встал на путь самоликвидации", - написал он в своем телеграм-канале.

Позже Клишас добавил, что "России нужно немедленно выдать ордер на арест всех "судей" МУС".
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Вчера, 19:02
 
В миреРоссияМеждународный уголовный судВладимир ПутинМария Львова-БеловаАндрей Клишас
 
 
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