https://ria.ru/20230317/klishas-1858695920.html
Клишас назвал решение МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой абсурдным
Клишас назвал решение МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой абсурдным - РИА Новости, 17.03.2023
Клишас назвал решение МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой абсурдным
Международный уголовный суд (МУС) встал на путь самоликвидации, приняв решение выдать ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина, заявил председатель... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:00
2023-03-17T19:00
2023-03-17T19:22
в мире
россия
международный уголовный суд
владимир путин
мария львова-белова
андрей клишас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205959_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90f4751fe15af1a4ba1759eb4e27542c.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) встал на путь самоликвидации, приняв решение выдать ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина, заявил председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас, отметив, что РФ сама должна выдать ордер на арест всех "судей" МУС.Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордеры на "арест" Путина и Львовой-Беловой.Позже Клишас добавил, что "России нужно немедленно выдать ордер на арест всех "судей" МУС".
https://ria.ru/20230317/order-1858696740.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205959_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b411cb372058ddd7b8c2712719ea4987.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, международный уголовный суд, владимир путин, мария львова-белова, андрей клишас
В мире, Россия, Международный уголовный суд, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Андрей Клишас
Клишас назвал решение МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой абсурдным
Сенатор Клишас: МУС встал на путь самоликвидации после решения об аресте Путина