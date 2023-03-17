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Клишас назвал решение МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой абсурдным

Клишас назвал решение МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой абсурдным - РИА Новости, 17.03.2023

Клишас назвал решение МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой абсурдным

Международный уголовный суд (МУС) встал на путь самоликвидации, приняв решение выдать ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина, заявил председатель... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T19:00

2023-03-17T19:00

2023-03-17T19:22

в мире

россия

международный уголовный суд

владимир путин

мария львова-белова

андрей клишас

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) встал на путь самоликвидации, приняв решение выдать ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина, заявил председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас, отметив, что РФ сама должна выдать ордер на арест всех "судей" МУС.Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордеры на "арест" Путина и Львовой-Беловой.Позже Клишас добавил, что "России нужно немедленно выдать ордер на арест всех "судей" МУС".

https://ria.ru/20230317/order-1858696740.html

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в мире, россия, международный уголовный суд, владимир путин, мария львова-белова, андрей клишас