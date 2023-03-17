https://ria.ru/20230317/imuschestvo-1858612353.html

СК предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания

СК предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания - РИА Новости, 17.03.2023

СК предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за преступления. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:01

2023-03-17T15:01

2023-03-17T15:19

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за преступления. Конфискация имущества в качестве наказания была отменена в 2003 году. Сейчас действует одноименная мера, которую применяют в качестве иной меры уголовно-правового характера, а именно по иску следствия или прокуратуры. По словам председателя СК РФ, "отсутствие такой меры наказания иногда делает бессмысленными расследование и судебные приговоры". Бастрыкин также обратился к Минюсту с просьбой рассмотреть данное предложение.

https://ria.ru/20230206/konfiskatsiya-1849998151.html

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2023

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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, министерство юстиции рф (минюст россии)