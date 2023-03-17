https://ria.ru/20230317/imuschestvo-1858612353.html
СК предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания
СК предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания - РИА Новости, 17.03.2023
СК предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за преступления. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:01
2023-03-17T15:01
2023-03-17T15:19
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за преступления. Конфискация имущества в качестве наказания была отменена в 2003 году. Сейчас действует одноименная мера, которую применяют в качестве иной меры уголовно-правового характера, а именно по иску следствия или прокуратуры. По словам председателя СК РФ, "отсутствие такой меры наказания иногда делает бессмысленными расследование и судебные приговоры". Бастрыкин также обратился к Минюсту с просьбой рассмотреть данное предложение.
https://ria.ru/20230206/konfiskatsiya-1849998151.html
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
СК предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания
Глава СК Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания