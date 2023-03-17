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СК предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания - РИА Новости, 17.03.2023
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15:01 17.03.2023 (обновлено: 15:19 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/imuschestvo-1858612353.html
СК предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания
СК предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания - РИА Новости, 17.03.2023
СК предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за преступления. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:01
2023-03-17T15:19
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за преступления. Конфискация имущества в качестве наказания была отменена в 2003 году. Сейчас действует одноименная мера, которую применяют в качестве иной меры уголовно-правового характера, а именно по иску следствия или прокуратуры. По словам председателя СК РФ, "отсутствие такой меры наказания иногда делает бессмысленными расследование и судебные приговоры". Бастрыкин также обратился к Минюсту с просьбой рассмотреть данное предложение.
https://ria.ru/20230206/konfiskatsiya-1849998151.html
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
СК предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания

Глава СК Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Следственного комитета России
Здание Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за преступления.
Конфискация имущества в качестве наказания была отменена в 2003 году. Сейчас действует одноименная мера, которую применяют в качестве иной меры уголовно-правового характера, а именно по иску следствия или прокуратуры.
«
"Давайте вернемся к "институту конфискации", как дополнительной мере уголовного наказания. Не мере обеспечения возмещения ущерба в процессе рассмотрения уголовного дела, а как меру уголовного наказания: украл - отдай украденное государству", - сказал Бастрыкин, выступая на заседании коллегии Минюста России.
По словам председателя СК РФ, "отсутствие такой меры наказания иногда делает бессмысленными расследование и судебные приговоры". Бастрыкин также обратился к Минюсту с просьбой рассмотреть данное предложение.
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