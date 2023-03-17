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Путин в апреле примет верительные грамоты новых послов
Путин в апреле примет верительные грамоты новых послов - РИА Новости, 17.03.2023
Путин в апреле примет верительные грамоты новых послов
Президент РФ Владимир Путин в апреле примет верительные грамоты у послов ряда стран, в том числе США, сообщил журналистам помощник главы российского государства РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:36
2023-03-17T15:36
2023-03-17T16:04
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владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в апреле примет верительные грамоты у послов ряда стран, в том числе США, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков."В апреле у нас запланировано участие президента в церемонии вручения верительных грамот, где-то 17-18 новых послов вручат свои верительные грамоты", - сказал Ушаков.На уточняющий вопрос, входит ли в это число посол США, представитель Кремля ответил положительно.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848403901.html
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сша, политика, россия, владимир путин, юрий ушаков
США, Политика, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Путин в апреле примет верительные грамоты новых послов
Ушаков: Путин в апреле примет верительные грамоты новых послов, включая американского
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в апреле примет верительные грамоты у послов ряда стран, в том числе США, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"В апреле у нас запланировано участие президента в церемонии вручения верительных грамот, где-то 17-18 новых послов вручат свои верительные грамоты", - сказал Ушаков.
На уточняющий вопрос, входит ли в это число посол США, представитель Кремля ответил положительно.
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