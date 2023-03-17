https://ria.ru/20230317/gramoty-1858625532.html

Путин в апреле примет верительные грамоты новых послов

Путин в апреле примет верительные грамоты новых послов - РИА Новости, 17.03.2023

Путин в апреле примет верительные грамоты новых послов

Президент РФ Владимир Путин в апреле примет верительные грамоты у послов ряда стран, в том числе США, сообщил журналистам помощник главы российского государства РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:36

2023-03-17T15:36

2023-03-17T16:04

сша

политика

россия

владимир путин

юрий ушаков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в апреле примет верительные грамоты у послов ряда стран, в том числе США, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков."В апреле у нас запланировано участие президента в церемонии вручения верительных грамот, где-то 17-18 новых послов вручат свои верительные грамоты", - сказал Ушаков.На уточняющий вопрос, входит ли в это число посол США, представитель Кремля ответил положительно.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848403901.html

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сша, политика, россия, владимир путин, юрий ушаков