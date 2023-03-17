https://ria.ru/20230317/genprokuratura-1858658084.html

В России признали нежелательной деятельность немецкой НПО

В России признали нежелательной деятельность немецкой НПО - РИА Новости, 17.03.2023

В России признали нежелательной деятельность немецкой НПО

Генеральная прокуратура России признала нежелательной немецкую НПО "Солидарность с гражданским движением в России – Solidarus", сообщает пресс-служба надзорного РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:08

2023-03-17T17:08

2023-03-17T17:11

россия

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной немецкую НПО "Солидарность с гражданским движением в России – Solidarus", сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Солидарность с гражданским движением в России – Solidarus", ФРГ", - говорится в сообщении.Уточняется, что работа этой НПО направлена на "инспирирование протестных настроений в российском обществе", попытки формирования ложной информации о "якобы неправомерности отдельных действий российской власти в части, касающейся ограничения прав и свобод граждан в России".Кроме того, поясняется в релизе, организация "вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства".Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения НПО в соответствующий перечень.

https://ria.ru/20230313/npo-1857599525.html

https://ria.ru/20230313/npo-1857599525.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, генеральная прокуратура рф, общество