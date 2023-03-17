https://ria.ru/20230317/genprokuratura-1858658084.html
В России признали нежелательной деятельность немецкой НПО
В России признали нежелательной деятельность немецкой НПО - РИА Новости, 17.03.2023
В России признали нежелательной деятельность немецкой НПО
Генеральная прокуратура России признала нежелательной немецкую НПО "Солидарность с гражданским движением в России – Solidarus", сообщает пресс-служба надзорного РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:08
2023-03-17T17:08
2023-03-17T17:11
россия
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной немецкую НПО "Солидарность с гражданским движением в России – Solidarus", сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Солидарность с гражданским движением в России – Solidarus", ФРГ", - говорится в сообщении.Уточняется, что работа этой НПО направлена на "инспирирование протестных настроений в российском обществе", попытки формирования ложной информации о "якобы неправомерности отдельных действий российской власти в части, касающейся ограничения прав и свобод граждан в России".Кроме того, поясняется в релизе, организация "вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства".Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения НПО в соответствующий перечень.
https://ria.ru/20230313/npo-1857599525.html
https://ria.ru/20230313/npo-1857599525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Общество
В России признали нежелательной деятельность немецкой НПО
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкой НПО Solidarus
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости.
Генеральная прокуратура России признала нежелательной немецкую НПО "Солидарность с гражданским движением в России – Solidarus", сообщает
пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Солидарность с гражданским движением в России – Solidarus", ФРГ", - говорится в сообщении.
Литовскую "Лигу свободных наций" включили в перечень нежелательных в России
Уточняется, что работа этой НПО направлена на "инспирирование протестных настроений в российском обществе", попытки формирования ложной информации о "якобы неправомерности отдельных действий российской власти в части, касающейся ограничения прав и свобод граждан в России".
Кроме того, поясняется в релизе, организация "вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства".
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения НПО в соответствующий перечень.
Литовскую "Лигу свободных наций" включили в перечень нежелательных в России